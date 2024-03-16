Раніше, розвідка Естонії повідомляла, що темпи просування військ окупантів сповільнився. Там зазначили, що рейди російського опору у прикордонні Курської та Білгородської областей змусили російську владу реагувати на ситуацію.

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Які втрати серед російської армії

У бійця легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського поцікавилися, чи є в них інформація щодо втрат противника. Також в нього уточнили те, скільки військових окупаційної армії було поранено чи ліквідовано.

За словами Барановського, щонайменше йдеться про два десятки загиблих і поранених. Однак точної цифри, як він зауважив, поки що немає.

"Ми (російські добровольці), грубо кажучи, з дронів бачимо, що потрапило куди треба, і там усі померли. Але щоб це підрахувати, потрібен певний час, його не завжди вистачає на аналіз", – зазначив Барановський.

Боєць легіону "Свобода Росії" наголосив, що усе записано, проте точні дані надаватимуться поступово.

Важливість рейдів на території Росії: думка військового експерта

Особливості рейду російських добровольців проаналізував для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Військовий експерт заявив, що, якщо вони мають артилерію, а не тільки стрілецьку зброю, то це вже доволі непоганий бойовий потенціал. Експерт нагадав, що міномети можуть працювати на відстані від 3 до 8 кілометрів.

"Це означає, що на цю хвилину там створений невеличкий плацдарм. Чим він буде більший і найголовніше витягнутий у часі, тим краще для нас", – зазначив Петро Черник.

За його словами, якщо хоча б кількасот добровольців зайшло, то для того, щоб чинити їм повноцінний опір, треба сил, як мінімум втричі, а то і вчетверо більше. Тобто, якщо їх є 500, то з протилежного боку треба, як мінімум, півтори тисячі. А це, як зазначив Черник, 2 повноцінні батальйонні тактичні групи. Отже, це доволі потужні сили потрібно відривати з фронту.

Військовий заявив, що "це щось безпрецедентне у цій війні". Він наголосив, що це вперше рейд триває настільки довго. Черник зазначив, що чим довше він буде тривати, тим краще.