Особливості рейду проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. За його словами, дуже добре, що добровольці показали ствольну артилерію – це означає, що цей корпус доволі серйозно озброєний.

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Рейд російських добровольців

Петро Черник зазначив, якщо вони мають артилерію, а не тільки стрілецьку зброю, то це вже доволі непоганий бойовий потенціал. Експерт нагадав, що міномети можуть працювати на відстані від 3 до 8 кілометрів.

Це означає, що на цю хвилину там створений невеличкий плацдарм. Чим він буде більший і найголовніше витягнутий у часі, тим краще для нас,

– зазначив Петро Черник.

Якщо хоча б кількасот добровольців зайшло, то для того, щоб чинити їм повноцінний опір, треба сил, як мінімум втричі, а то і вчетверо більше. Тобто, якщо їх є 500, то з протилежного боку треба, як мінімум, півтори тисячі. А це 2 повноцінні батальйонні тактичні групи. Отже, це доволі потужні сили потрібно відривати з фронту.

"Це щось безпрецедентне у цій війні. Вперше рейд триває настільки довго. Чим довше він буде тривати, тим краще", – пояснив військовий експерт.

Масовані ракетні атаки

Петро Черник пояснив, що у росіян є нюанс у частині цілепокладанні, а саме мінус два А-50. Ці машини якраз покликані обчислювати цілі. Адже все відбувається в режимі аудіопростору. Радіопочерк має абсолютно все, навіть земля та вода. До речі, А-50 на відстані до 350 кілометрів може на суходолі обчислити танкову роту.

От саме в частині цілепокладання у них все ускладнилося. Не скасувалося, бо балістика працює по інших законах. Проте проблеми є,

– пояснив військовий експерт.

На його думку, відбувається накопичення боєпотенціалу. Чи буде масований ракетний залп? Так, можливий ще в змішаному циклі – разом із "Шахедами". Питання лиш порядковості ракет – скільки вони зможуть одномоментно застосувати. Планку у 122 ракети – вони поки що не подолали.

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