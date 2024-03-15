Эстонская разведка пишет, что операции РДК, легиона “Свобода России” и Сибирского батальона повлияли на обстрелы оккупантов. Также эксперты отмечают, что Украина, вероятно, увеличит количество атак дронов на важные объекты на территории России.
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Отчет разведки Эстонии
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что темпы продвижения российских войск на фронте замедлились. Основные оперативно-тактические задачи остаются невыполненными. В то же время, эстонцы сообщают, что рейды добровольцев все же имели определенное влияние на ситуацию на фронте.
Рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российские власти реагировать на ситуацию. Россия прекратила террор гражданских объектов Украины дальнобойными средствами поражения и диверсионные действия в приграничных районах,
– отметила эстонская разведка.
В то же время разведка прогнозирует, что в связи с проведением выборов президента в России, Украина увеличит количество атак по важной инфраструктуре россиян в тылу – в частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах.
Комментируя ситуацию на фронте, разведывательный центр пишет, что российская армия продвинулась в районе населенных пунктов Купянск и Лиман. Однако украинцы удерживают позиции на восточных берегах рек Оскол и Жеребец. Прогнозируется усиление давления в ближайшие недели.
Авдеевка остается приоритетным направлением для попыток наступления россиян, однако успеха они там не имеют. Как отмечают эстонцы, активные бои продолжаются на северо-западе, юго-западе и западе от Авдеевки. На Юге Украины значительных изменений фронта также не наблюдается.
Рейд добровольцев: что известно
- Утром 15 марта ГУР опубликовало перехват, в котором человек в панике рассказывает о событиях у Грайворона. Он жаловался на колонну техники, которая движется в направлении населенного пункта. По его словам, добровольцы взяли Козинку и близлежащие села, в частности Глотова.
- Командир РДК вечером 14 марта рассказывал, что бои партизан с российскими войсками возобновились. По его словам, по состоянию на вечер продолжались бои в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки, применяются бронетехника и РСЗО. Кроме этого, продолжается подготовка к новым рейдам.
- Вечером 14 марта российские добровольцы открыли гуманитарные коридоры в связи с "проведением ограниченной военной операции". Как сообщили в РДК, из Белгорода и Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей. Из Курской области выехало 600 автомобилей.