ГУР МО перехватила разговор гражданских Грайворонского района Белгородской области, которые обсуждают боевые действия на территории России.

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Россияне на Белгородщине паникуют

На аудиозаписи слышно мужчину, который в панике рассказывает о событиях у Грайворона.

Х*хлы, говорят, уже в Грайвороне. Проводятся мероприятия. Соседка говорит, они уезжают оттуда. Все уезжают,

– сказал русский.

Он также жалуется, что со стороны Гайворона в сторону их населенного пункта едет колонна машин.

Говорят, они уже по улице Мира едут. Х*хлы,

– уточнил он.

Он также в панике рассказал, что российские добровольцы, которых он называет х*хлами, уже взяли Козинку и близлежащие села, в частности Глотова.

Кроме этого, он рассказывает, что в их доме поселился человек, который приехал из Грайворону. Он лично подтвердил ему, что бойцы с путинским режимом уже в Грайвороне.

Поэтому еще одна его соседка решила вообще уехать на ночь из города куда-то дальше, на всякий случай.

Напомним, 14 марта ГУР МО тоже опубликовало перехват, в котором жена или подруга оккупанта обсуждает в телефонном разговоре ситуацию с эвакуацией гражданского населения отдельных регионов Белгородской области. Она заявила, что "люди на панике сваливают".

Бойцы объявили гуманитарный коридор в Курской и Белгородской областях

Напомним, что бойцы Легиона "Свобода России" объявили, что в ночь с 15 на 16 марта будет обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий.

Они призвали людей эвакуироваться, потому что путинские войска прикрываются гражданскими, используя их в качестве "живого щита".