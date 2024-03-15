ГУР МО перехопила розмову цивільних Грайворонського району Білгородської області, які обговорюють бойові дії на території Росії.

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Росіяни на Бєлгородщині панікують

На аудіозаписі чутно чоловіка, який у паніці розповідає про події біля Грайворона.

Х*хли, кажуть, вже у Грайвороні. Проводяться міри. Сусідка каже, вони їдуть звідти. Всі їдуть,

– сказав росіянин.

Він також бідкається, що з боку Гайворона у бік їхнього населеного пункту їде колона машин.

Говорять, вони вже по вулиці Миру їдуть. Х*хли,

– уточнив він.

Він також в паніці розповів, що російські добровольці, яких він називає х*хлами, вже взяли Козинку та довколишні села, зокрема Глотова.

Крім цього, він розповідає, що у їхньому домі оселився чоловік, який приїхав з Грайворону. Він особисто підтвердив йому, що бійці з путінським режимом вже у Грайвороні.

Через це ще одна його сусідка вирішила взагалі поїхати на ніч з міста кудись далі, про всякий випадок.

Нагадаємо, 14 березня ГУР МО теж опублікувало перехоплення, у якому дружина чи подруга окупанта обговорює в телефонній розмові ситуацію з евакуацією цивільного населення окремих регіонів Бєлгородської області. Вона заявила, що "люди на паніці звалюють".

Бійці оголосили гуманітарний коридор у Курській та Бєлгородській областях

Нагадаємо, що бійці Легіону "Свобода Росії" оголосили, що в ніч із 15 на 16 березня буде забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій.

Вони закликали людей евакуюватися, тому що путінські війська прикриваються цивільними, використовуючи їх в якості "живого щита".