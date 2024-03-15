Президент Украины подчеркнул, что Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию.

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Реакция на обстрел Одессы

В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе еще продолжаются спасательные работы после ракетного удара России. Он отметил, что убийцы запустили вторую ракету сразу после первой, когда на место прибыли спасатели. Среди погибших и пострадавших – фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС.

Президент Украины поблагодарил всех, кто причастен к ликвидации последствий атаки и пообещал справедливый ответ оккупантам.

Я поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших. Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию,

– сказал Зеленский.

Совещания с руководством

Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил, что 15 марта провел несколько совещаний с военным руководством и чиновниками. Президент сообщил, что главком Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров побывали на фронте и во время разговора представили отчет об имеющейся ситуации и подготовки наших действий.

Владимир Зеленский отметил, что он обсудил с руководством обеспечение снарядами и фронтовой ПВО. Александр Сырский дал оценку общей ситуации и действий командиров на первой линии. Также поднимался вопрос дальнейших шагов Украины.

Согласовали сегодня с Главкомом дальнейшие активные шаги. Обсудили сегодня же производство и применение наших ударных дронов, дальнобойных дронов. По российской логистике, по их системе финансирования войны,

– сказал украинский президент.

Как отметил Зеленский, все четко понимают задачи и конкретные цели. В частности, задачей Кабинета Министров является создание еще более технологичных и дальнобойных, массовых дронов.

Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это – принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем более ощутимыми будут наши действия против российской системы, то труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а следовательно, и войну,

– пояснил Зеленский.

Президент Украины также в этот день провел совещание по международной работе. Оно касалось итогов, коммуникации с партнерами за первую половину марта и переговоры, которые запланированы в ближайшие недели. Как подчеркнул президент, идет работа над тем, чтобы выполнить каждую договоренность, в том числе и по совместным оборонным производствам.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео