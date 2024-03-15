Президент України наголосив, що Сили оборони обовʼязково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули справедливу реакцію. Окрім цього, 15 березня Зеленський провів нараду з військовим керівництвом.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала Одесу

Реакція на обстріл Одеси

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі ще тривають рятувальні роботи після ракетного удару Росії. Він зазначив, що вбивці запустили другу ракету одразу після першої, коли на місце прибули рятувальники. Серед загиблих і постраждалих – фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС.

Президент України подякував всім, хто причетний до ліквідації наслідків атаки та пообіцяв справедливу відповідь окупантам.

Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію,

– сказав Зеленський.

Наради з керівництвом

Окрім цього, Володимир Зеленський повідомив, що 15 березня провів кілька нарад із військовим керівництвом та урядовцями. Президент повідомив, що головком Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров побували на фронті і під час розмови представили звіт щодо наявної ситуації та підготовки наших дій.

Володимир Зеленський зазначив, що він обговорив з керівництвом забезпечення снарядами й фронтовою ППО. Олександр Сирський дав оцінку загальної ситуації та дій командирів на першій лінії. Також підіймалося питання подальших кроків України.

Узгодили сьогодні з Головкомом подальші активні кроки. Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни,

– сказав український президент.

Як наголосив Зеленський, всі чітко розуміють завдання й конкретні цілі. Зокрема, завданням Кабінету Міністрів є створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів.

Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну,

– пояснив Зеленський.

Президент України також у цей день провів нараду щодо міжнародної роботи. Вона стосувалася підсумків, комунікації з партнерами за першу половину березня та перемовини, які заплановані найближчими тижнями. Як наголосив президент, йде робота над тим, щоб виконати кожну домовленість, зокрема й щодо спільних оборонних виробництв.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео