Добровольцы также передали "привет" Кадырову. Уже 16 марта военные рассказали о разбитии группы "Ахмат-ЗАПАД".

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Что заявили добровольцы из Ичкерии

В обращении говорится, что группа ветерана российско-чеченской войны Абдул-Хакима продолжает многовековую борьбу за свободу Чеченской Республики Ичкерия против России.

Мы вошли вглубь России и это только начало. Вскоре мы зайдем как освободители на территорию Северного Кавказа. Мы будем бороться до тех пор, пока двуглавая гидра полностью не освободит территорию оккупированной Чечни и не освободит всех наших пленных братьев и сестер, которых незаконно удерживают в тюрьмах России много лет,

– заявили добровольцы.

Абдул-Хаким Шишани призвал все оккупированные народы, всех мусульман восстать и любым способом, по возможности не подвергая себя опасности, противостоять агрессии России.

Абдул-Хаким спросил кавказцев и всех мусульман, как они могут идти на выборы. Он призвал не идти "выбирать" Путина, потому что его режим и Россия веками убивали мусульман и использовали их в своих целях.

Кадыров, тебя вскоре ждет много сюрпризов. Жди нас. И кстати, твои батальоны мы здесь так и не встретили. Мы совсем не удивлены, но очень хотелось бы вас увидеть,

– заявил Абдул-Хаким.

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Добровольцы рассказали 16 марта, что в Белгородской области полностью разбили группу "Ахмат-ЗАПАД" Кадырова. Она насчитывала ориентировочно 20 человек, которых уничтожили, включая офицерский состав.

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