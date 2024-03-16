Добровольці також передали "привіт" Кадирову. Вже 16 березня військові розповіли про розбиття групи "Ахмат-ЗАХІД".
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Що заявили добровольці з Ічкерії
У зверненні мовиться, що група ветерана російсько-чеченської війни Абдул-Хакіма продовжує багатовікову боротьбу за свободу Чеченської Республіки Ічкерія проти Росії.
Ми увійшли вглиб Росії й це лише початок. Незабаром ми зайдемо як визволителі на територію Північного Кавказу. Ми боротимемося доти, доки двоголова гідра повністю не звільнить територію окупованої Чечні та не звільнить усіх наших полонених братів і сестер, яких незаконно утримують у в'язницях Росії багато років,
– заявили добровольці.
Абдул-Хакім Шишані закликав всі окуповані народи, всіх мусульман повстати та будь-яким способом, по можливості не наражаючи себе на небезпеку, протистояти агресії Росії.
Абдул-Хаким запитав кавказців та всіх мусульман, як вони можуть йти на вибори. Він закликав не йти "обирати" Путіна, бо його режим та Росія століттями вбивали мусульман та використовували їх у своїх цілях.
Кадиров, на тебе незабаром чекає багато сюрпризів. Чекай на нас. І до речі, твої батальйони ми тут так і не зустріли. Ми зовсім не здивовані, але дуже хотілося б вас побачити,
– заявив Абдул-Хакім.
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Добровольці розповіли 16 березня, що у Бєлгородській області повністю розбили групу "Ахмат-ЗАХІД" Кадирова. Вона налічувала орієнтовно 20 осіб, яких знищили, включно з офіцерським складом.
Що відбувається у Росії
- Вранці 12 березня Російський добровольчий корпус, "Свобода Росії" та Сибірський батальйон заявили, що зайшли на територію Росії. Зокрема, у Бєлгородську та Курську області.
- Своєю метою вони назвали звільнення Росії від Владіміра Путіна. Хоч, можливо, це зараз і не вдасться зробити, проте вони не планують досягати мети.
- З того часу в прикордонних областях Росії тривають бої. Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів, що Росія втратила орієнтовно 20 бійців своєї армії загиблими та пораненими.