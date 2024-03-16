Легион "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон обратились к Владимиру Путину.
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Что предлагают бойцы
Прежде всего добровольцы отметили, что уже несколько дней весь мир наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. Однако местная администрация препятствует эвакуации гражданского населения.
В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди,
– сказали добровольцы Путину.
Поэтому они призвали диктатора прекратить этот "цирк" и подумать о судьбах "ни в чем не повинных россиян", снова попросив его разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий.
Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги,
– сказали бойцы.
Российские добровольцы назвали Путина нелегитимным
В обращении также говорилось, что российский диктатор давно потерял свою легитимность. Они отметили, что при нынешних обстоятельствах исчезла и видимость избирательного процесса.
Всем очевидно, что России нужны немедленные и коренные изменения. В России давно назрела необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом, откровенного разговора о новых справедливых общественных правилах. Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма, мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранились мужество и ответственность – выходи с нами на связь удобным для тебя способом,
– заявили добровольцы.
В России второй день "выборов"
- Тем временем трехдневные "выборы" в России продолжаются. В обед 17 марта Кремль заявил о явке в более 50%. Последний день выборов в стране-агрессоре в воскресенье 18 марта.
- Легион "Свобода России" призывает россиян не верить результатам, ведь голоса граждан были украдены еще задолго до начала голосования.