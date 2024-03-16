Раніше, у легіоні "Свобода Росії" зазначили, що окупанти б'ють по мирних мешканцях у Курській області. Відомо, що в одному з населених пунктів лікарня переповнена тими, хто постраждав від обстрілів російських військових.

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Яка ситуація бою з окупантами

Журналісти поцікавилися у бійця легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, чого вдалося досягти добровольцям на четвертий день проведення операції.

Від учорашнього дня (14 березня – 24 Канал) справді обстановка стала гарячішою. Бої йдуть досить інтенсивні. Остання інформація: у (російському прикордонному селищі)Тьоткіно (розташованому в Курській області Росії біля Сумщини), у районі залізничної станції, йде активний стрілецький бій,

– розповів Барановський.

Відомо, що армія Росії намагається атакувати дуже потужно. За словами Барановського, застосовуються і міномети, і артилерія. Викладалися в різних пабліках відео, що вони навіть завдають удари з авіації. Власне, російська авіація бомбить російську територію. "Вони (армія Росії – 24 Канал) думають, що ми там ще перебуваємо, а нас там уже давно немає. Руйнуються житлові будинки мирних жителів Бєлгородської області", – зазначив боєць легіону.

За словами учасника рейду, військові російської окупаційної армії поводяться так само, як поводилися на території України, – не зважають на втрати серед цивільного населення, на руйнування тощо.

Барановський розповів, що за їхньою інформацією, багато поранених серед цивільного населення. У лікарню в населеному пункті Глушково, – це на північ від Тьоткіно в Курській області, звозять усіх поранених: і місцевих жителів, і військових-строковиків. Він розповів, що Глушківська лікарня наразі переповнена, там не вистачає крові.

Влада Курської області не квапиться надавати якусь підтримку пораненим. За словами Барановського, вони не тільки не організовують евакуацію, а й перешкоджають цьому.

"Загалом, ситуація досить важка. У нас в активі є ще кілька знищених бронемашин російської армії", – резюмував боєць легіону "Свобода Росії".

Втрати російської армії

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів про втрати противника та про те, скільки військових окупаційної армії було поранено чи ліквідовано.

За словами Барановського, щонайменше йдеться про два десятки загиблих і поранених. Однак точної цифри, як він зауважив, поки що немає.

"Ми (російські добровольці), грубо кажучи, з дронів бачимо, що потрапило куди треба, і там усі померли. Але щоб це підрахувати, потрібен певний час, його не завжди вистачає на аналіз", – зазначив Барановський.