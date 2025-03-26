Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни. У ISW наголосили, що сторони по-різному трактують питання припинення вогню, а Кремль намагається використати ситуацію для тиску на Захід.

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Аналітики вказали на небезпечні розбіжності

Аналітики ISW зазначають, що переговори стосувалися обмеженого перемир’я – зокрема, щодо ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі. Втім, немає офіційного документа, який би підтвердив реальні кроки сторін. Ба більше, незрозуміло, чи режим припинення вогню взагалі набув чинності станом на 25 березня.

Путін і далі уникає погодження ширшого перемир’я, яке пропонували Володимир Зеленський та Дональд Трамп, зазначають в ISW. Російський диктатор наполягає на скасуванні санкцій, проте не конкретизує, яких саме, та хто має контролювати цей процес. Водночас Вашингтон не розглядає санкційні поступки Кремлю, вказують американські фахівці.

ISW підкреслює, що заяви Москви залишають багато простору для розбіжностей і маніпуляцій. Росія може використати це для просування власних інтересів та подальших ультиматумів, що ускладнить будь-яке довгострокове врегулювання.