Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Помним, что удалось спасти благодаря Курской операции: военный ответил критикам Украины

В ГПСУ рассказали о ситуации на Сумщине

Андрей Демченко рассказал, что российская оккупационная армия нарастила количество дронов, FPV.

Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ДРГ,

– пояснил представитель ГПСУ.

По его словам, в Новеньком и Журавце вражеские войска используют малые разведгруппы, чтобы зайти на территорию Украины. В то же время Демченко подчеркнул, что украинские подразделения применяют все имеющееся вооружение и уничтожают ДРГ.

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают пытаться прорвать украинскую границу в Сумской области, а в районах так называемой "серой" зоны продолжаются активные бои.

В частности, враг пытается пробиться возле населенных пунктов Басовка и Владимировка, чтобы создать там санитарную зону.