Відомо, що нещодавно ця собака народила, але майже усі її діти померли. Вважалося, що вижив лише один малюк. Його зоозахисники принесли до клініки, передає 24 Канал із посиланням на Anadolu.

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Турботлива мама рятує своїх цуценят

Втім, виявилося, що вижити вдалося ще одному цуценяті. Його собака принесла до дверей клініки. Стан тваринки був дуже поганий. Малюка поклали у реанімацію. Увесь цей час мати ні на мить не відходила від нього.

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Наразі обох цуценят ще лікують. Материного молока не вистачає, тому лікарі підгодовують їх звичайною їжею.

До слова, у Боярці Київської області жорстоко вбили безпритульного собаку на дитячому майданчику.