Для него самое главное – не разочаровать малышей. Как правильно говорить с детьми о Святом Николае и почему стоит забыть Деда Мороза – читайте в материале.

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"Мама, Николай не забудет?"

Мы посетили "Центр опеки сирот" УГКЦ примерно в 12:00 – Николай и его помощники занимались последними приготовлениями. В 12:30 в Дом милосердия уже придут малоимущие семьи – нужно успеть все.

Но с этой задачей справиться "мегалюдям" не сложно. Работа слаженная, а подарки уже давно ждут своих обладателей.

Подарки приготовили заранее / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Подарки подготовили деткам всех возрастов / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Уже через полчаса в зале – людно. Дети с восторгом наблюдают за пакетами, но не заглядывают в них. Даже не трогают, ведь их больше интересует другое.

А Николай точно придет? Он не забудет?

– спрашивает маму мальчик лет 5-ти.

Не забудет. Он все помнит и любит тебя,

– уверенно ответила женщина.

Ждать долго не пришлось. Уже через несколько минут в зал вошел Святой Николай.

Святой Николай не заставил себя ждать / Фото Тани Пасичник, 24 канал

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Касаться, обнимать, любить

Николай поразил детей искренностью и открытостью. В первые же минуты он обнял их и погладил каждого по головке. Это одно из главных его правил – делиться с детьми эмоциями. Безусловно, они это ощущают.

Это он! Мама, он пришел,

– зал наполнен детским смехом и радостью.

Дети крепко обнимали Николая / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Поражены открытостью и мы, ведь часто образ Святого Николая передают как неприступный и тот, которого едва касаешься с волнением. Однако здесь все по-другому. Здесь – любовь.

После встречи с детьми мы решили сами пообщаться с Николаем, чтобы спросить о важном.

"Малышам нужно отдавать эмоции"

Что самое сложное и приятное для вас во время встречи с детьми?

Начну с приятного. Меня очень переполняют эмоции. Когда я понимаю, что представляю образ Святого и должен не только визуально передавать его. Дети чувствуют. Нужно им отдавать в улыбке, в прикосновениях, в объятиях.

Это праздник не только о подарке, но и о том, чтобы ребенок подумал: "Это тот Святой, которого я ждал".

Святой Николай в "Центре опеки сирот" / Фото Тани Пасичник, 24 канал

О сложностях. В первые годы я пробовал себя настраивать на этот праздник. Когда из года в год есть опыт – появляется простота в общении с детьми. Поэтому в первые годы было сложно учиться передавать этот образ Николаю.

Все формировалось не только с праздника Николая, но и со времени, проведенного с детьми. Я являюсь волонтером в интернатах, лагерях и даже время в семейном кругу – это все учит искренности в общении с детьми.

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Какой самый щемящий момент за эти годы с вами случился?

Был очень хороший момент в 2020 году. Девочка, которой было около 12 лет, подошла ко мне. Она незрячая, но очень эмоционально реагировала. Она прикасалась к костюму, рукам. Я тоже пробовал эмоционально ответить.

Для меня это было так чувственно, ведь я видел, как она рассказывает стишок, а из глаз текут слезы. Чувствовалось, что это действительно искренность. Наверное, потому, что она никогда не видела, но чувствует душой этот праздник. Это один из таких памятных моментов.

В общем, в другие годы были моменты, когда дети просто подбегали и обнимали. Так крепко, что если я к ним присаживаюсь – меня даже закидывает назад (смеется – 24 канал).

Николай: "Дети просто подбегают и обнимают" / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Как говорить с детьми о Николае

Очень часто обычно подростки делают вывод, что Николая не существует, ведь подарки кладут родные.

Вот именно "делают вывод, что Николая не существует" – это с детских лет и запечатлевается, когда в семье не проговаривают тему. Не до конца правильно рассказывают о Николае.

Поэтому и у детей потом возникает мысль: "Как так? Это не Николай, это родители?" На самом же деле Николай жил, творил чудеса, это были не только подарки, но и покровительство. Именно в этом праздник.

Николай ежегодно проводит время с детками / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Как правильно говорить с детьми об этой теме?

Наверное, здесь не говорится о празднике Николая, а вообще. Обществу все больше навязываются разные праздники, дни рождения и на каждый праздник, якобы должен быть подарок.

Я понимаю, что это дети и они хотят этих подарков. Однако нужно говорить, что Николай – это не только дорогой подарок. Это – любовь.

Самое главное – именно говорить с детьми.

Каждый ребенок хотел прикоснуться к Николаю / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Просили ли малыши у вас что-то необычное?

Многие просят здоровья. Кто есть в семье – для того и просят. Конечно, маленькие детки, которые еще этого не понимают, просят подарки, машинки и другие вещи. Однако старшие – здоровье.

Вспомнил ситуацию, которая произошла примерно 5 – 6 лет назад возле Гарнизонного храма. Старшая женщина подошла ко мне и просила благословения. Я непосвященное лицо, я не могу... Я ей просто сказал: "Пойдите в храм, помолитесь и попросите у Бога".

Такие ситуации также говорят о том, что человек даже в старшем возрасте ищет молитвы, покоя, радости. Он верит.

В "Центре опеки сирот" ежегодно устраивают праздник / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Почему стоит забыть о Деде Морозе

Чем отличается Дед Мороз от Святого Николая?

Как мы понимаем, Дед Мороз – это просто вымышленный персонаж. Однако почему-то общество больше любит развлечения. Дед Мороз дает им такую возможность и на Новый год, и на Рождество. Наверное, поэтому обществу тяжело от этого отойти вообще.

Это произошло со времен, когда нам другое государство (Россия – 24 канал) навязывало определенные стереотипы.

Чем отличается Дед Мороз от Николая / Инфографика 24 канала

Как популяризировать День Святого Николая?

Надо, чтобы было осознание людей в целом. Надо начинать с семей. Передавать им не просто традицию. Не то, что праздник Николая – это подарки в коробке или под подушкой. Надо рассказывать о Боге. Говорить, что человек – в каком бы состоянии он ни был – не один. Есть тот, кто о нем заботится.

Этот праздник через призму Святого Чудотворца помогает людям встречать Бога в те моменты, когда они испытывают радость, мир, покой.

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"Чудо – это близкие нам люди"

Что вы чувствуете каждый год в День Святого Николая?

Эмоции, когда я понимаю, что в образе Святого Николая, который я несу, люди частично прикасаются к Богу.

Когда я вечером становлюсь к молитве – просто благодарю Бога за тот день. Пусть, возможно, кого-то и не коснулось. Однако есть много тех, кто что-то осознал через призму этого праздника.

Николай: "В этот праздник люди прикасаются к Богу" / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Как научить близких верить в чудо?

Думаю, просто быть рядом. Мы думаем, что чудо – это что-то из разряда "ВАУ". На самом деле это, когда человек сидит рядом, переживает с тобой трудности, радости, невзгоды и хорошие моменты в жизни.

Когда ты понимаешь, что у тебя есть такой человек – осознаешь, что он и есть для тебя чудом. Без людей, которые есть у нас, мы бы так не справлялись с жизненными моментами. Прежде всего чудо – это наши близкие.

"Центр опеки сирот призывает к благотворительности / Фото Тани Пасичник, 24 канал

Подробнее об инициативе "Центра опеки сирот"

Отец Остап Нич рассказал, что сейчас центр занимается примерно 130 семьями. Среди них:

семьи Героев Небесной Сотни, воинов АТО;

малообеспеченные семьи;

детские дома семейного типа.

"Детей примерно 300 – 400. Кроме этого, также заботимся о детях-сиротах из интернатных учреждений. Подарков сформировали в этом году примерно 100 – обычно 1 подарок на семью", – отметил отец.

Сложностей в организации акции в 2021 году не было, даже несмотря на вызовы COVID-19 в мире. Буквально за 5-6 дней после начала акции люди разобрали все письма детей.

В "Центре опеки сирот" призвали совершать добрые дела милосердия весь год, а не только за месяц до Дня Святого Николая. Не будьте равнодушны и вы.