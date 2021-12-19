Для нього найголовніше – не розчарувати малечу. Як правильно говорити з дітьми про Святого Миколая і чому варто забути про Діда Мороза – читайте у матеріалі.
Цікаво Що не варто дарувати на День святого Миколая, аби не зіпсувати атмосферу свята
"Мамо, Миколай не забуде?"
Ми завітали у "Центр опіки сиріт" УГКЦ приблизно о 12:00 – Миколай та його помічники займались останніми приготуваннями. О 12:30 у Дім милосердя вже прийдуть малозабезпечені сім'ї – потрібно встигнути усе.
Та з цим завданням впоратися "мегалюдям" не складно. Робота злагоджена, а подарунки вже давно чекають своїх власників.
Подарунки приготували заздалегідь / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Подарунки підготували діткам різного віку / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Вже через пів години у залі – людно. Діти з захватом спостерігають за пакунками, але не заглядають у них. Навіть не торкаються, адже їх більше цікавить інше.
А Миколай точно прийде? Він не забуде?,
– питає маму хлопчик років 5-ти.
Не забуде. Він все пам'ятає і любить тебе,
– впевнено відповіла жінка.
Чекати довго не довелось. Вже через кілька хвилин у зал зайшов Святий Миколай.
Святий Миколай не змушував на себе чекати / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Торкатися, обіймати, любити
Миколай вразив діток щирістю та відкритістю. Одразу у перші ж хвилини він обійняв їх та погладив кожного по голівці. Це одне з головних його правил – ділитися з дітьми емоціями. Безумовно, вони це відчувають.
Це він! Мамо, він прийшов,
– зал наповнений дитячим сміхом і радістю.
Діти міцно обіймали Миколая / Фото 24 каналу
Вражені відкритістю і ми, адже часто образ Святого Миколая передають як неприступний та той, якого ледь торкаєшся з хвилюванням. Однак тут все по-іншому. Тут – любов.
Після зустрічі з дітками ми вирішили і самі поспілкуватись з Миколаєм, аби запитати про важливе.
"Малечі треба віддавати емоції"
Що найскладніше і найприємніше для вас під час зустрічі з дітками?
Почну з приємного. Мене дуже переповнюють емоції. Коли я розумію, що представляю образ Святого і маю не лише візуально передавати його. Діти відчувають. Потрібно їм віддавати в усмішці, в дотиках, в обіймах.
Це свято не лише про подарунок, а й про те, аби дитина подумала: "Це той Святий, якого я чекав".
Святий Миколай у "Центрі опіки сиріт" / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Про складнощі. У перші роки я пробував себе налаштовувати на це свято. Коли вже з року в рік є досвід – з'являється простота в спілкуванні з дітьми. Тому в перші роки було складно вчитися передавати цей образ Миколая.
Все формувалось не лише зі свята Миколая, а з часу, проведеного з дітьми. Я є волонтером в інтернатах, таборах і навіть час у родинному колі – це все вчить щирості у спілкуванні з дітьми.
Який найщемливіший момент за ці роки з вами трапився?
Був дуже гарний момент у 2020 році. Дівчинка, якій було приблизно 12 років, підійшла до мене. Вона незряча, але дуже емоційно реагувала. Вона доторкалась до костюма, до рук. Я пробував також емоційно відповісти.
Для мене це було так чуттєво, адже я бачив, як вона розповідає віршик, а з очей течуть сльози. Відчувалось, що це справді щирість. Напевно, тому що вона ніколи не бачила, але відчуває душею це свято. Це один з таких найпам'ятніших моментів.
Загалом в інші роки були моменти, коли діти просто підбігали і обіймали. Так міцно, що якщо я до них присідаю – мене аж закидає назад (сміється – 24 канал).
Миколай: "Діти просто підбігають і обіймають" / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Як говорити з дітьми про Миколая
Дуже часто – зазвичай підлітки – роблять висновок, що Миколая не існує, адже подарунки кладуть рідні.
От саме "роблять висновок, що Миколая не існує" – це з дитячих років і закарбовується, коли у сім’ї не проговорюють тему. Не до кінця правильно розповідають про Миколая.
Тому й у дітей потім виникає думка: "Як так? Це не Миколай, це батьки?". Насправді ж Миколай жив, творив чудеса, це були не тільки подарунки, але й заступництво. Саме у цьому є свято.
Миколай щороку проводить час з дітками / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Як правильно говорити з дітьми на цю тему?
Напевно, тут не мовиться про свято Миколая, а загалом. Суспільству все більше нав'язуються різні свята, дні народження і на кожне свято, мовляв, має бути подарунок.
Я розумію, що це діти і вони хочуть цих подарунків. Однак треба казати, що Миколай – це не лише дорогий подарунок. Це любов.
Найголовніше – саме говорити з дітьми.
Кожна дитина хотіла доторкнутись до Миколая / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Чи просила малеча у вас щось незвичне?
Багато просять про здоров'я. Кого мають у родині – для того і просять. Звичайно, маленькі дітки, які ще того не розуміють, просять подарунки, машинки та інші речі. Однак старші – здоров'я.
Згадав ситуацію, яка трапилась приблизно 5 – 6 років тому біля Гарнізонного храму. Старша жіночка підійшла до мене і просила благословення. Я непосвячена особа, я не можу... Я їй просто сказав: "Підіть до храму, помоліться і попросіть у Бога".
Такі ситуації також говорять про те, що людина навіть у старшому віці шукає молитви, спокою, радості. Вона вірить.
У "Центрі опіки сиріт" щороку влаштовують свято / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Чому варто забути про Діда Мороза
Чим відрізняється Дід Мороз від Святого Миколая?
Як ми розуміємо, Дід Мороз – це просто вигаданий персонаж. Однак чомусь суспільство більше любить розваги. Дід Мороз надає їм таку можливість і на Новий рік, і на Різдво. Напевно, тому суспільству важко від цього відійти взагалі.
Це пішло з часів, коли нам інша держава (Росія – 24 канал) нав'язувала певні стереотипи.
Чим відрізняється Дід Мороз від Миколая / Інфографіка 24 каналу
Як більше популяризувати День Святого Миколая?
Треба, щоб було усвідомлення у людей загалом. Треба починати із сімей. Передавати їм не просто традицію. Не те, що свято Миколая – це подарунки в коробці чи під подушкою. Треба розповідати про Бога. Казати, що людина – у якому б стані вона не була – не одна. Є той, хто про неї турбується.
Це свято через призму Святого Чудотворця допомагає людям зустрічати Бога у тих моментах, коли вони відчувають радість, мир, спокій.
Зверніть увагу Не подарунками єдиними: Епіфаній дав поради батькам до Дня святого Миколая
"Диво – це близькі нам люди"
Що ви відчуваєте кожного року у День Святого Миколая?
Емоції, коли я розумію, що в образі Святого Миколая, який я несу, люди частково торкаються Бога.
Коли я ввечері стаю до молитви – просто дякую Богу за той день. Нехай, можливо, когось воно і не торкнулось. Однак є багато тих, хто щось усвідомив через призму цього свята.
Миколай: "В це свято люди торкаються Бога" / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Як навчити близьких вірити в диво?
Думаю, просто бути поруч. Ми думаємо, що диво – це щось з розряду "ВАУ". Насправді це коли людина сидить поруч, переживає з тобою труднощі, радість, негаразди і добрі моменти в житті.
Коли ти розумієш, що біля тебе є така людина – усвідомлюєш, що вона і є для тебе дивом. Без людей, які є біля нас, ми б так не справлялись з життєвими моментами. Насамперед диво – це наші близькі.
"Центр опіки сиріт закликає до благодійності / Фото Тані Пасічник, 24 канал
Детальніше про ініціативу "Центру опіки сиріт"
Отець Остап Нич розповів, що наразі центр опікується приблизно 130 сім'ями. Серед них:
- сім’ї Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО;
- малозабезпечені сім'ї;
- дитячі будинки сімейного типу.
"Дітей приблизно 300 – 400. Окрім цього, також опікуємось дітьми-сиротами з інтернатних закладів. Подарунків сформували цьогоріч приблизно 100 – зазвичай 1 подарунок на сім'ю", – зазначив отець.
Складності в організації акції у 2021 році не було, навіть попри виклики COVID-19 у світі. Буквально через 5 – 6 днів після початку акції люди розібрали усі листи діток.
У "Центрі опіки сиріт" закликали робити добрі справи милосердя весь рік, а не лише за місяць до Дня Святого Миколая. Не будьте байдужими і Ви.