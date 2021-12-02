На цю тему 24 канал вирішив поспілкуватись зі священнослужителем та настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарасом Михальчуком. Під час розмови він поділився своїм досвідом вакцинації та відповів, що робити тим, хто купив COVID-сертифікат.

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Про вакцинацію та що вона дає

Чому ви вирішили вакцинуватись?

Карантин – це те, що стосується кожного. Я інколи жартую, що я є таким "карантинним настоятелем", тому що моє призначення настоятелем Гарнізонного храму припало з різницею в один місяць з початком карантину, локдауну і так далі.

Це виклик, коли в храмі немає людей, коли треба було переорганізовуватись в онлайн.

Ситуація з COVID-19 була невідомою, зокрема для мене. Безумовно, таким досвідом для мене як для священника був березень. Тоді був похорон – від COVID-19 помер учасник АТО. Пригадую, що я був чи не першим священником в місті, який після оголошення локдауну мав похоронити людину.

Розмову із священнослужителем та настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарасом Михальчуком читайте у межах нового проєкту сайту 24 каналу — " Інтерв’ю24".

Потім стало зрозуміло, що хворіють люди старшого віку. Стало відомо, що молоді менше хворіють, однак, вони могли бути тими, хто переносить цю інфекцію.

Священник спілкується з великим колом людей, то в мене насамперед був острах, що я можу когось заразити, навіть не відчуваючи, що я хворий.



Отець Тарас Михальчук / Фото з особистого архіву

Додам, що я не хворів на COVID-19 за весь проміжок часу. Але серед моїх друзів багато було хворих, багато хто відійшов навіть у вічність. Я зрозумів, що хвороба є важкою, коли спілкувався телефоном з людиною, а вона не могла говорити, їй не вистачало повітря.

У квітні для нас, як для священників, з'явилася можливість вакцинуватись. Все було організовано на дуже гарному рівні. Тоді була можливість вакцинуватись і моїй дружині. Я пригадую, це була AstraZeneca.

"Я зробив кілька дзвінків до лікарів"

Що мотивувало мене вакцинуватись? Мене ніхто не заставляв, бо це неможливо і неправильно.

Перед тим, як я вирішив вакцинуватись, я зробив кілька дзвінків до лікарів. Один із них сказав, що безумовно потрібно вакцинуватись, адже я публічна особа і так далі. Інший професор відповів, що, звісно, існують ризики. Але якщо зважувати всі за і проти, то коли людина хворіє на COVID-19, тих ризиків набагато більше, ніж від вакцини.

Це стало для мене рушієм.

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"Вакцинація – це не гріх"

Що дала вам вакцинація?

Я не думав про те, щоб не захворів я. Я насамперед знав, що довкола мене є люди, які хворі на цукровий діабет та інші недуги. Я робив все можливе, аби якнайменше стати групою ризику для тих людей.

Релігія і віра зовсім не суперечать тому, щоб робити вакцини.

Для мене, як для священника, не було такого моменту – я вакцинувався, тому ніколи не захворію, все буде ідеально. Ні! Насамперед надія є на Бога.

Коли я вакцинувався і об'єктивно зробив щось, що може не наражати на небезпеку смерті інших людей, то зрозумів, що це потрібно робити однозначно. Без жодних думок про всесвітню змову та конспірологію.

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Чи приходили до вас парафіяни з порадою – вакцинуватись чи ні?

До мене телефонувала наша парафіянка, яка є вакцинованою, але коло невакцинованих друзів страшно налякало її, що вона зробила у своєму житті великий злочин. Вона дзвонила за порадою і просила заспокоїти.

Я насамперед використав всі ці аргументи, що перерахував вище. Водночас наголошував, що і я вакцинований.



Отець Тарас каже, що релігія і віра не суперечать тому, щоб вакцинуватися / Фото з особистого архіву

Інколи я жартом кажу, що в нашому організмі вже стільки різних випробувань відбулось – і від харчування, і від екології – то ця вакцина – це точно не те, що нам нашкодить.

Я вважаю, що ми маємо підходити до вакцинації обдумано, обґрунтовано, науково.

До прикладу, батько моєї дружини раніше пережив дуже страшну хворобу – інфаркт. І перед тим, як йти вакцинуватись, він здав аналізи. Вони показали, що в нього дуже густа кров і багато тромбоцитів. Він отримав довідку, що йому не можна вакцинуватись, принаймні, на якийсь певний період.

Багато людей все ж переконані, що вакцинація – це не гріх? Чи це так?

Безумовно, вакцинація – це не гріх. Якщо мати такі переконання, то виходить, що в Україні десяток мільйонів грішників (сміється).

Наступну розмову з лікарем швидкої медичної допомоги читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24".

Чи обов'язкова вакцинація для священників

Від 8 листопада в Україні набув чинності наказ МОЗ, що не допускає до роботи невакцинованих від коронавірусу вчителів, держслужбовців і науковців. Чи потрібно вакцинуватись і священнослужителям?

Станом на квітень священнослужителів на рівні Кабміну прирівнювали до соціальних працівників, які мали змогу добровільно вакцинуватись. Жодних вказівок, наказів я не отримував, лише інформацію, що можна вакцинуватись в такий то день і в таку то годину, якщо є бажання. Це все, що було.

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Для священників нема зобов'язання вакцинуватись. Однак серед кола моїх друзів-священнослужителів, зокрема з Гарнізонного храму, 95% вакцинованих. Водночас є такі, що мали COVID-19, тому через певні приписи наразі не вакцинуються.

Чи є покупка COVID-сертифікатів гріхом

Чи вважається підроблений чи куплений COVID-сертифікат гріхом?

Ми справді, як суспільство починаємо одне одного осуджувати – ти вакцинований, а ти невакцинований. І на такому міжособистісному рівні хочеться сказати – не робімо цього. Осуд завжди був чимось поганим.

Щодо покупки COVID-сертифікату – це ще гірше, ніж осуд. Тому що тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман.

Ми маємо справу з обманом. Обманювати безумовно не можна, тому що в кінцевому результаті це дає негативні наслідки. Тому тут від цього я хочу дуже застерегти.



Отець Тарас: "Підроблені COVID-сертифікати – це обман" / Фото з особистого архіву

Очевидно, коли ви купуєте сертифікати вакцинації, то треба зрозуміти, що ми наражаємо на небезпеку людей.

Я особисто, як священник, дуже прошу – не купуйте цих речей! Не хочете вакцинуватись – ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього!

Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ, то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтесь!

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Про перевірку COVID-сертифікатів у храмах

Чи піднімалось питання перевірки COVID-сертифікатів при вході до церкви?

Ні, таке питання не піднімалось. Але, я вважаю, що це є неприпустимі речі. Абсолютно. З тієї причини, що людина має право молитись і вірити, так само як дихати повітрям і споживати їжу.

Так, звісно, захисна маска, дистанція, дезінфекція повинні бути. Якщо людина хоче бути з Богом, помолитись, можливо, посповідатись, бо в неї важка ситуація, можливо, вона на межі життя і смерті, то вимагати від неї вакцинації не можна.

Ми безумовно наголошуємо, що якщо є симптоми, ознаки хвороби, то в такому випадку краще попросити священника посповідати вдома.

Вимагати вакцинацію для того, аби впускати до храму чи ні, це, напевно, порушувало б свободу людини на право віросповідання і здійснення своїх релігійних, духовних потреб.

Ми такого не розглядали, і передбачаю, що розглядатись такого не буде, є певні життєво необхідні речі.

"Ми на фоні вакцинації забули, що триває війна"

На початку листопада в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації проти COVID-19. Чи планує таке зробити і у Гарнізонному храмі?

Витали в повітрі такі певні моменти. Але я думаю насправді це питання не до мене, а до церковної ієрархії.

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Взагалі, для мене мотивацією, чому я вирішив поспілкуватись з вами на цю тему, стало те, що дуже замало інформації про те, чи потрібно вакцинуватись. Ми як Церква маємо говорити про це. Я говорю про свій власний досвід, і, напевно, прикладом показую.

Інформації замало, тому, ймовірно, це породило такий певний вакуум навколо вакцинації.

З іншого боку, я вже забув, що я вакцинований. Просто собі живу, йду вперед. Є такі проблеми як війна, коли ти розумієш, що люди гинуть, довкола мене як військового капелана похорони військовослужбовців. Я навіть не маю часу загрузнути на цій темі вакцинації.

Я думаю, що є люди, в яких є дуже багато вільного часу, тому вони думають, що вакцинація це щось таке погане. Однак вони натомість забули, що є виклики реальні. У країні 8 рік триває війна і ми, напевно, трохи на фоні вакцинації про це забули.



Отець Тарас Михальчук: "Ми забули, що є виклики реальні" / Фото з фейсбуку Гарнізонного храму

Що ви б сказали лікарям, чиї життя коронавірус змінив, напевно, назавжди?

Нещодавно спілкувався з головним лікарем однієї з лікарень, які беруть чи не найактивнішу участь в порятунку життя від COVID-19. І я такий докір трохи отримав: "Отче, ви знаєте, мені здається, що ви за нас дуже мало молитесь, бо я щось не чув".

Я хочу запевнити – ми щодня на літургії згадуємо всіх медиків і тих, хто хворий на COVID-19. Водночас завжди молимось за військо, як військові капелани.

Від часу пандемії слова "медик", "ковід" і "Боже допоможи" з уст священників не сходить.

Тому запевняємо – ми стараємось бути поряд вас! Ці роки ми як храм, спільнота, парафіяни, змогли купити ШВЛ, кисневі концентратори, засоби захисту. Якщо хтось просить посповідати COVID-хворого і навіть якщо це реанімаційне відділення, наші священники без застереження зголошуються і одразу їдуть туди.

Ми дуже дякуємо лікарям, що рятуєте людські життя і ми відчуваємо, що це нелегко.

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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.