Інформацію про початок роботи ще одного пункта розмістили на сайті собору. Якою саме вакциною робитимуть щеплення всім охочим, наразі невідомо. Втім, зазвичай кияни мають змогу обрати собі фактично будь-яких препарат, який є на ринку у цивілізованих країнах.

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Відсутні в нашій країні лише вакцини Johnson & Johnson.

Як працюватиме новий центр вакцинації у соборі УГКЦ

Записатися на вакцинацію в Патріарший собор УГКЦ наразі не можна. На Helsi.me будь-які вказівки на пункт щеплення відсутні.

Згідно з офіційною інформацією, вакцинуватимуть громадян щодня з 10:00 до 17:00.

Патріарший собор УГКЦ розташований на вулиці Микільсько-Слобідській, 5.

За добу знову померли 47 хворих на COVID-19

Влада Києва продовжує підкреслювати, що єдиним способом якомога швидше вийти з локдауну та повернутися до нормального життя є саме масова вакцинація.

Минулої доби у столиці, за словами Віталія Кличка, зафіксували 600 нових випадків захворювання на COVID-19, 47 пацієнтів з офіційно підтвердженим діагнозом померли. Всім, хто не пережив, хворобу, було від 50 до 85 років.

Крім того, лікарня Києва продовжують заповнюватися новими хворими. За 7 листопада до медичних закладів госпіталізували 118 інфікованих коронавірусом, а також 322 людей з підозрою на COVID-19.