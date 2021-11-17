Наразі ситуація з коронавірусом на Львівщині дещо стабілізувалася. Проте область досі перебуває у червоній карантинній зоні.

До теми Вакцинація у Львові: пункти щеплень від COVID-19 працюватимуть довше

У церквах можуть з'явитися пункти вакцинації

Під час брифінгу 17 листопада директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис розповів, що у церквах Львівщини планують відкрити пункти вакцинації. Наразі фахівці працюють з релігійними громадами.

Я думаю, до кінця тижня ми точно повідомимо, де будемо відкривати пункти вакцинації. В процесі комунікації ми отримуємо розуміння, що це є повністю необхідним,

– додав посадовець.

Окрім цього, він зауважив, що в області захворюваність на коронавірус пішла на спад, тож ситуація дещо стабілізувалася. Якщо так триватиме понад 2 тижні, Львівщина зможе вийти з червоної зони.

Цікаво! У Києві 8 листопада у Патріаршому соборі УГКЦ відкрили пункт вакцинації. Щепитися там можуть усі охочі. Пункт працюватиме щодня з 10:00 до 17:00.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Зауважте Через 2 тижні Львівщина може вийти з червоної зони, – головний медик області

Коротко про вакцинацію на Львівщині

За інформацією ЛОДА, в області станом на 17 листопада зробили понад 1,37 мільйона щеплень проти коронавірусу, серед яких понад 558,95 тисячі – другою дозою.

Препаратом Covieshield зробили понад 38,4 тисячі щеплень, AstraZeneca – майже 163,68 тисячі, Coronavac – понад 375,23 тисячі, Pfizer – майже 650,65 тисячі, а Moderna – понад 151,75 тисячі.

16 листопада проти COVID-19 імунізувалися понад 21,75 тисячі людей.

9429 жителів області отримали першу дозу вакцини, а понад 12,32 тисячі – другу.

На Львівщині того дня працювали 27 центрів вакцинації та 143 пункти щеплення.

Важливо! В області з 22 листопада почнуть діяти додаткові обмеження у приміському транспорті. Усі пасажири та водії повинні будуть мати сертифікат про вакцинацію, свіжий негативний ПЛР-тест або довідку про протипокази до щеплення.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал