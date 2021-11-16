Також усі пасажири повинні обов'язково перебувати у масках. Водночас ці обмеження не поширюватимуться на приватний транспорт, у якому перебувають люди, пов'язані спільним побутом.

До теми На Львівщині невакциновані не зможуть користуватися приміським транспортом

Усі пасажири повинні бути вакцинованими

Приміські перевезення на Львівщині з 22 листопада здійснюватимуть лише за наявності у пасажирів одного з документів:

довідки про вакцинацію (однією або двома дозами);

негативний ПЛР або експрес-тест, зроблений не більше як за 72 години до моменту поїздки;

довідка про одужання.

За словами начальника управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА Степана Рудницького минулого тижня провели зустрічі з перевізниками та керівниками територіальних громад. Цього тижня фахівці пояснюватимуть нові обмеження жителям області. Також за потреби на автостанціях встановлюватимуть пункти вакцинації.

Цього тижня нашим спільним завданням є максимально донести до населення інформацію про наявність відповідних вимог, адже усі, хто планує здійснювати поїздки з 22 листопада, повинні мати відповідні документи для уникнення проблем із працівниками поліції,

– додав Рудницький.

За його словами, також можливо відкриватимуть мобільні пункти консультування населення при виникненні проблем з наявністю ковід-сертифікатів у додатку "Дія".

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

До теми Черги на шопінг, а не за вакциною: як нещеплені львів'яни обходять у ТРЦ червону зону

За порушення передбачені штрафи

Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у Львівській області Богдан Савюк розповів, що за порушення обмежень відповідальність нестимуть як пасажири, так і перевізники.

Якщо пасажир перебуває в салоні без маски, йому загрожує штраф у розмірі від 170 до 255 гривень .

. Якщо в людини немає одного з дозвільних документів доведеться заплатити 17 тисяч гривень штрафу.

"Просимо з відповідальністю ставитися до перелічених вимог та дотримуватися норм законодавства", – наголосив Савюк.

За словами голови Львівського обласного відділення ГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників" Івана Велійка через обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті доходи перевізників знизилися. Проте вони з розумінням ставляться до подібних протиепідемічних правил.

"Багато пасажирів приміських маршрутів не мають смартфонів, тому має бути напрацьованим механізм отримання паперових сертифікатів про вакцинацію для уникнення труднощів у проїзді в громадському транспорті", – зазначив посадовець.

Велійка додав, що станом на 16 листопада 45% водіїв вже повністю провакцинувались, 20% перехворіли та мають антитіла, а інші водії повинні зробити щеплення найближчим часом.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу