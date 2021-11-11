На Львівщині посилили карантин
Обмеження не стосуватимуться людей, яким ще не виповнилося 18 років. Відповідне рішення схвалили на засіданні ТЕБ та НС 11 листопада.
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Автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні на Львівщині можна користуватися за наявності таких документів:
- сертифіката про щеплення хоча б однією дозою вакцини;
- негативного ПЛР тесту або швидкого тесту на коронавірус, які зроблені не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від COVID-19.
Обмеження не поширюються на:
- перевезення легковими автомобілями. Кількість пасажирів не має перевищувати 5 осіб (разом з водієм), без урахування дітей до 14 років;
- службові або орендовані транспортні засоби підприємств. У салоні можуть перебувати пасажири лише на сидячих місцях. Крім того, про маршрут такого транспорту слід проінформувати поліцію щонайменше за 2 дні до відправлення.
Спостерігаємо складну епідеміологічну ситуацію, яка найближчим часом не покращиться. Збільшується показник госпіталізації хворих на COVID-19. Зайнятість ліжок такими пацієнтами складає понад 60%,
– сказала керівниця центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.
Крім того, комісія зобов'язала регіональних постачальників електроенергії не допустити відключення лікарень від електропостачання.