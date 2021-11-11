Во Львовской области усилили карантин

Ограничения не будут касаться людей, которым еще не исполнилось 18 лет. Соответствующее решение было одобрено на заседании ТЭБ и ЧС 11 ноября.

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Автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении во Львовской области можно пользоваться при наличии следующих документов:

сертификат о прививках хотя бы одной дозой вакцины;

отрицательный ПЦР тест или быстрый тест на коронавирус, сделанные не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

свидетельство, подтверждающее, что человек выздоровел от COVID-19.

Ограничения не распространяются на:

перевозки легковыми автомобилями. Количество пассажиров не должно превышать 5 человек (вместе с водителем), без учета детей до 14 лет;

служебные или арендуемые транспортные средства предприятий. В салоне могут находиться пассажиры только на сидячих местах. Кроме того, о маршруте такого транспорта следует проинформировать полицию не менее чем за 2 дня до отправки.

Продолжаем наблюдать сложную эпидемиологическую ситуацию, которая в ближайшее время не будет улучшаться. Увеличивается показатель госпитализации больных COVID-19. Занятость кроватей такими пациентами составляет более 60%,

– сказала руководитель областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко.

Кроме того, комиссия обязала региональных поставщиков электроэнергии не допустить отключения больниц от электроснабжения.

Обратите внимание! За сутки 10 ноября коронавирусом в Украине заразились 24 747 человек. Больше всего больных выявили в Киеве и Днепропетровской области. Также известно, что 652 больных, к сожалению, скончались. В то же время, темпы вакцинации продолжают ускоряться. Только за сутки прививки сделали более 277 тысяч украинцев.