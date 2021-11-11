Во Львовской области усилили карантин
Ограничения не будут касаться людей, которым еще не исполнилось 18 лет. Соответствующее решение было одобрено на заседании ТЭБ и ЧС 11 ноября.
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Автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении во Львовской области можно пользоваться при наличии следующих документов:
- сертификат о прививках хотя бы одной дозой вакцины;
- отрицательный ПЦР тест или быстрый тест на коронавирус, сделанные не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- свидетельство, подтверждающее, что человек выздоровел от COVID-19.
Ограничения не распространяются на:
- перевозки легковыми автомобилями. Количество пассажиров не должно превышать 5 человек (вместе с водителем), без учета детей до 14 лет;
- служебные или арендуемые транспортные средства предприятий. В салоне могут находиться пассажиры только на сидячих местах. Кроме того, о маршруте такого транспорта следует проинформировать полицию не менее чем за 2 дня до отправки.
Продолжаем наблюдать сложную эпидемиологическую ситуацию, которая в ближайшее время не будет улучшаться. Увеличивается показатель госпитализации больных COVID-19. Занятость кроватей такими пациентами составляет более 60%,
– сказала руководитель областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко.
Кроме того, комиссия обязала региональных поставщиков электроэнергии не допустить отключения больниц от электроснабжения.