Это нежелание соблюдать правила карантина привело к эвакуации 7577 человек. Ни в одном из этих зданий взрывчатку не обнаружили.
Ранее В Одессе заминировали несколько ТРЦ: обнародовали их список
Не хотят носить маску
Это сообщение о фейковом заминировании поступило не только в полицию, но и в СБУ. Злоумышленники написали, что требуют отмены масочного режима.
Хотя информация о взрывных устройствах не подтвердилась, псевдоминера начали разыскивать. За совершенное ему грозит до 8 лет тюремного заключения.
Кратко об этих заминированиях ТРЦ
Правоохранителям сообщили об угрозе взрыва примерно в 15.30. Туда сразу направили взрывотехники и кинологи. Они начали обследовать помещение и близлежащую территорию.
Где искали взрывчатку:
- ТРЦ King Cross Leopolis;
- ТРЦ Victoria Gardens;
- ТРЦ Forum Lviv;
- ТК "Спартак";
- ТЦ "Сундук";
- ТЦ "Вернисаж";
- ТЦ "Роксолана".