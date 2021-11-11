Это нежелание соблюдать правила карантина привело к эвакуации 7577 человек. Ни в одном из этих зданий взрывчатку не обнаружили.

Ранее В Одессе заминировали несколько ТРЦ: обнародовали их список

Не хотят носить маску

Это сообщение о фейковом заминировании поступило не только в полицию, но и в СБУ. Злоумышленники написали, что требуют отмены масочного режима.

Хотя информация о взрывных устройствах не подтвердилась, псевдоминера начали разыскивать. За совершенное ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Кратко об этих заминированиях ТРЦ

Правоохранителям сообщили об угрозе взрыва примерно в 15.30. Туда сразу направили взрывотехники и кинологи. Они начали обследовать помещение и близлежащую территорию.

Где искали взрывчатку: