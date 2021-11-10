Документи є "перепусткою" на роботу. Також без них не можна зайти у кав'ярню, магазин, ТРЦ або кінотеатр.
Цікаво У Львові понад 350 дітей вже вакцинували проти коронавірусу: чи були побічні реакції
Ресторани й кафе у скрутному становищі
Першими карантинні обмеження на собі відчули львівські ресторатори. У червоній зоні дозволили працювати тільки повністю вакцинованим робітникам.
Дотримання цих норм з 11 ранку та до 1 ночі щодня перевіряли моніторингові групи. Результат – понад 50 виявлених порушників.
Начальниця міського відділу торгівлі Галина Шарко наголосила на тому, що особлива увага прикута до вихідних. Мовиться також і про п'ятницю.
Більше залучають мобільних груп для опрацювання підприємців. Найчастіше фіксують порушення відсутності вакцинації у самих працівників або персоналу закладу,
– відзначила Шарко.
Відвідувачі, щоб потрапити у заклад, мають показати сертифікат про повну вакцинацію чи негативний тест. Якщо на вихідних різниця з "докарантинним" періодом невелика, то у будні людей дуже мало, а заклади харчування працюють у збиток, кажуть ресторатори.
Зараз ми маємо мінімальне падіння мережею – 40%, а максимальне – 75%. Проте від колег із ресторанного бізнесу чув, що є випадки, коли реалізація впала на 90%.
У ТРЦ масові черги на експрес-тестування
Тим часом у торгові центри можна зайти без обмежень. Проте для того, щоб потрапити в будь-який магазин, треба показати на вході довідку про повну вакцинацію або ж QR-код у Дії.
Пропуском стане і негативний тест на коронавірус. Саме тому біля входу у ТЦ – черга на платне експрес-тестування. Понад пів години у черзі й 250 гривень – на такі жертви йдуть невакциновані, щоб скупитися.
Я прийшла у торговий центр і побачила велику чергу. Наразі у мене немає 2 доз вакцини, тому доводиться стояти у довжелезній черзі, щоб потрапити всередину,
– зазначила відвідувачка ТРЦ.
Черг на вакцинацію немає. У пункті щеплень, який постійно працює в торговому центрі, пропонують 3 вакцини на вибір:
- Pfizer;
- Coronavac;
- AstraZeneca.
Дата виходу Львова з червоної зони невідома
Деякі люди планово прийшли за 2 дозою вакцини. Інші ж до останнього зволікали, але через нові карантинні обмеження таки імунізувалися.
Важливо У Львівському пологовому будинку відкриють пункт вакцинації для вагітних
"Найбільші черги були десь 2 тижні тому. Тоді почалися й були практично до сьогодні. Очевидно, було пов'язано з тим, що людям треба було провакцинуватися через роботу. Зараз уже ажіотажу нема", – пояснив координатор вакцинальної бригади Юрій Мартинюк.
Особливості червоної зони у Львові: дивіться сюжет 24 каналу
Про послаблення карантину у Львові наразі не мовиться. Якщо львів'яни хочуть безперешкодно відвідувати кав'ярні чи ТРЦ, то мають не забувати брати із собою довідку про вакцинацію.
Якщо ж досі не імунізувалися, не слід зволікати. Вакцина є, черг уже нема. Адреси всіх пунктів щеплень доступні на сайті Львівської міськради.