Также все пассажиры должны обязательно находиться в масках. В то же время эти ограничения не будут распространяться на частный транспорт, в котором находятся люди, связанные общим бытом.

К теме Во Львовской области невакцинированные не смогут пользоваться пригородным транспортом

Все пассажиры должны быть вакцинированы

Пригородные перевозки на Львовщине с 22 ноября будут осуществлять только при наличии у пассажиров одного из документов:

справка о вакцинации (одной или двумя дозами);

отрицательный ПЦР или экспресс-тест, сделанный не более чем за 72 часа до момента поездки;

справка о выздоровлении.

По словам начальника управления транспорта и связи Львовского ОГА Степана Рудницкого на прошлой неделе провели встречи с перевозчиками и руководителями территориальных общин. На этой неделе специалисты будут объяснять новые ограничения жителям области. Также при необходимости на автостанциях будут устанавливать пункты вакцинации.

На этой неделе нашей общей задачей является максимально донести до населения информацию о наличии соответствующих требований, так как все, кто планирует совершать поездки с 22 ноября, должны иметь соответствующие документы для избежания проблем с работниками полиции,

– добавил Рудницкий.

По его словам, также возможно будут открывать мобильные пункты консультирования населения при возникновении проблем с наличием ковид-сертификатов в приложении "Дия".

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

К теме Очереди на шопинг, а не за вакциной: как непривитые львовяне обходят в ТРЦ красную зону

За нарушения предусмотрены штрафы

Старший инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции во Львовской области Богдан Савюк рассказал, что за нарушение ограничений ответственность будут нести как пассажиры, так и перевозчики.

Если пассажир находится в салоне без маски, ему грозит штраф в размере от 170 до 255 гривен.

Если у человека нет одного из разрешительных документов придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

"Просим с ответственностью относиться к перечисленным требованиям и соблюдать нормы законодательства", – подчеркнул Савюк.

По словам главы Львовского областного отделения ОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков" Иван Велийко из-за ограничений относительно количества пассажиров в транспорте доходы перевозчиков снизились. Однако они с пониманием относятся к подобным противоэпидемическим правилам.

"Многие пассажиры пригородных маршрутов не имеют смартфонов, поэтому должен быть наработан механизм получения бумажных сертификатов о вакцинации для избежания трудностей в проезде в общественном транспорте", – отметил чиновник.

Велийко добавил, что по состоянию на 16 ноября 45% водителей уже полностью провакцинировались, 20% переболели и имеют антитела, а остальные водители должны сделать прививки в ближайшее время.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала