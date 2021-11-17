У наявності медичних бригад є вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna. Тимчасові пункти вакцинації діють у міських поліклініках, торгових центрах та публічних місцях.

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Графік роботи пунктів вакцинації

Так, із понеділка по неділю мобільні пункти вакцинації працюватимуть із 10:00 до 20:00. Виняток становлять лише локації на Нижньому Шуварі та у торговому центрі MARK, що на вулиці Княгині Ольги, 95.

Окрім цього, щеплення можна зробити з 9:00 до 20:00 по буднях та з 10:00 до 16:00 в суботу та неділю у міських поліклініках.

Стаціонарні пункти вакцинації у Львові розташовані за такими адресами:

1 міська поліклініка – вулиця Руська, 20;

2 міська поліклініка – вулиця Симоненка, 4;

3 міська поліклініка – вулиця Повітряна, 99;

4 міська поліклініка – проспект Червоної Калини, 68;

5 міська поліклініка – вулиця Виговського, 32;

6 міська поліклініка – вулиця Медової печери, 1;

1 міська клінічна лікарня – вулиця Хімічна, 7а;

3 міська клінічна лікарня – вулиця Озаркевича, 2; вулиця Шевченка, 358б;

4 міська клінічна лікарня – вулиця Стецька, 3;

5 міська клінічна лікарня – вулиця Чупринки, 61;

8 міська клінічна лікарня – вулиця Навроцького, 23;

10 міська клінічна лікарня – вулиця Бой-Желенського, 14;

Лікарня швидкої медичної допомоги – вулиця Мазепи, 25.

Довідка. Понад 60% мешканців Львівської міської громади, або понад 391 тисяча людей отримали першу дозу вакцини. Щеплення 2 дозами зробили 42,7% жителів, або понад 274 тисячі осіб.

Перелік тимчасових пунктів вакцинації у Львові:

Forum Lviv;

Victoria Gardens;

"Епіцентр" на вулиці Городоцькій і на вулиці Богдана Хмельницького;

Центр Довженка;

ТЦ "Скриня";

Кінотеатр MULTIPLEX у СТРЦ Spartak;

Головна пошта на вулиці Словацького, 1;

ТВК "Південний";

Головний залізничний вокзал;

ТЦ MARK;

Міський пологовий клінічний будинок №1.

Перед вакцинацією львів'янам рекомендують проконсультуватися з сімейним лікарем, із яким має бути укладена декларація. Далі потрібно обрати найближчий пункт і прийти туди з паспортом та ідентифікаційним кодом.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал