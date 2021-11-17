У наявності медичних бригад є вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna. Тимчасові пункти вакцинації діють у міських поліклініках, торгових центрах та публічних місцях.
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Графік роботи пунктів вакцинації
Так, із понеділка по неділю мобільні пункти вакцинації працюватимуть із 10:00 до 20:00. Виняток становлять лише локації на Нижньому Шуварі та у торговому центрі MARK, що на вулиці Княгині Ольги, 95.
Окрім цього, щеплення можна зробити з 9:00 до 20:00 по буднях та з 10:00 до 16:00 в суботу та неділю у міських поліклініках.
Стаціонарні пункти вакцинації у Львові розташовані за такими адресами:
- 1 міська поліклініка – вулиця Руська, 20;
- 2 міська поліклініка – вулиця Симоненка, 4;
- 3 міська поліклініка – вулиця Повітряна, 99;
- 4 міська поліклініка – проспект Червоної Калини, 68;
- 5 міська поліклініка – вулиця Виговського, 32;
- 6 міська поліклініка – вулиця Медової печери, 1;
- 1 міська клінічна лікарня – вулиця Хімічна, 7а;
- 3 міська клінічна лікарня – вулиця Озаркевича, 2; вулиця Шевченка, 358б;
- 4 міська клінічна лікарня – вулиця Стецька, 3;
- 5 міська клінічна лікарня – вулиця Чупринки, 61;
- 8 міська клінічна лікарня – вулиця Навроцького, 23;
- 10 міська клінічна лікарня – вулиця Бой-Желенського, 14;
- Лікарня швидкої медичної допомоги – вулиця Мазепи, 25.
Перелік тимчасових пунктів вакцинації у Львові:
- Forum Lviv;
- Victoria Gardens;
- "Епіцентр" на вулиці Городоцькій і на вулиці Богдана Хмельницького;
- Центр Довженка;
- ТЦ "Скриня";
- Кінотеатр MULTIPLEX у СТРЦ Spartak;
- Головна пошта на вулиці Словацького, 1;
- ТВК "Південний";
- Головний залізничний вокзал;
- ТЦ MARK;
- Міський пологовий клінічний будинок №1.
Перед вакцинацією львів'янам рекомендують проконсультуватися з сімейним лікарем, із яким має бути укладена декларація. Далі потрібно обрати найближчий пункт і прийти туди з паспортом та ідентифікаційним кодом.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал