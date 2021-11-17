В наличии медицинских бригад есть вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac и Moderna. Временные пункты вакцинации действуют в городских поликлиниках, торговых центрах и публичных местах.

К теме В Украине выросли темпы прививки против коронавируса: какие вакцины использовали

График работы пунктов вакцинации

Так, с понедельника по воскресенье мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 20:00. Исключение составляют лишь локации на Нижнем Шуваре и в торговом центре MARK, что на улице Княгини Ольги, 95.

Кроме этого, прививку можно сделать с 9:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье в городских поликлиниках.

Стационарные пункты вакцинации во Львове расположены по следующим адресам:

  • 1 городская поликлиника – улица Русская, 20;
  • 2 городская поликлиника – улица Симоненко, 4;
  • 3 городская поликлиника – улица Повитряная, 99;
  • 4 городская поликлиника – проспект Червоной Калины, 68;
  • 5 городская поликлиника – улица Выговского, 32;
  • 6 городская поликлиника – улица Медовой Печеры, 1;
  • 1 городская клиническая больница – улица химическая, 7а;
  • 3 городская клиническая больница – улица Озаркевича, 2; улица Шевченко, 358б;
  • 4 Городская клиническая больница-улица Стецька, 3;
  • 5 Городская клиническая больница-улица Чупринки, 61;
  • 8 городская клиническая больница-улица Навроцкого, 23;
  • 10 городская клиническая больница-улица Бой-Желенского, 14;
  • Больница скорой медицинской помощи – улица Мазепы, 25.

Справка. Более 60% жителей Львовской городской общины, или более 391 тысячи человек получили первую дозу вакцины. Прививки 2 дозами сделали 42,7% жителей, или более 274 тысяч человек.

Перечень временных пунктов вакцинации во Львове:

  • Forum Lviv;
  • Victoria Gardens;
  • "Эпицентр" на улице Городоцкой и на улице Богдана Хмельницкого;
  • Центр Довженко;
  • ТЦ"сундук";
  • Кинотеатр MULTIPLEX в СТРЦ Spartak;
  • Главная почта на улице словацкого, 1;
  • ТВК"Южный";
  • Главный железнодорожный вокзал;
  • ТЦ MARK;
  • Городской родильный клинический дом №1.

Перед вакцинацией львовянам рекомендуют проконсультироваться с семейным врачом, с которым должна быть заключена декларация. Далее нужно выбрать ближайший пункт и прийти туда с паспортом и идентификационным кодом.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • За сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали свыше 18,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Умерли 769 человек.
  • Во Львове и области заметили спад заболеваемости на коронавирус, однако показатели достаточно высокие. С 15 ноября суточное количество новых пациентов составляет до тысячи человек.
  • Эксперты Киевской школы экономики спрогнозировали, какие области могут первыми выйти из красной зоны. Подробности по ссылке.

вакцини
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал