Кроме этого, в конце концов, количество выписанных пациентов преобладает над новыми. Однако, по словам медиков, расслабляться пока рано.

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Заболеваемость коронавирусом несколько упала

На Львовщине последние 3 дня выявляют до тысячи новых больных коронавирусом.

15 ноября впервые за длительное время обнаружили только 537 новых больных (среди них львовян – 178);

16 ноября коронавирус подтвердили у 770 жителей области (239 львовян);

17 ноября обнаружили 721 нового больного (львовян – 223).

По словам медиков, заболеваемость COVID-19 медленно падает, но если расслабиться ситуация может резко измениться. Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис отметил, что медленное понижение всех показателей заболеваемости начали фиксировать еще с пятницы, 12 ноября.

Также количество выписанных больных преобладает над количеством поступающих на лечение. Заболеваемость падает очень медленно. В субботу утром было 3160, сегодня (среда) – 3014 больных. Надеюсь, что заболеваемость пойдет на убыль, однако очень важно не расслабляться,

– добавил Чемерис.

По его словам, самое важное сейчас – продолжать вакцинироваться, носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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Ситуация в больницах

Во львовские больницы также госпитализируют все меньше больных. 16 ноября впервые за длительное время выписали больше пациентов, чем госпитализировали: 110 человек уехали домой, а 41 – попали в медучреждение.

В то же время, смертность от осложнений коронавируса остается еще очень высокой. За 3 дня умерло 105 жителей области:

15 ноября – 11;

16 ноября – 45;

17 ноября – 49.

На утро 17 ноября на стационарном лечении в медучреждениях области находятся 3014 больных (в больницах Львова – 794). 207 больных – в реанимации, а 65 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала