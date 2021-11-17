Кроме этого, в конце концов, количество выписанных пациентов преобладает над новыми. Однако, по словам медиков, расслабляться пока рано.
К теме Львовские врачи спасли больного COVID-19 подростка: было 60% поражения легких
Заболеваемость коронавирусом несколько упала
На Львовщине последние 3 дня выявляют до тысячи новых больных коронавирусом.
- 15 ноября впервые за длительное время обнаружили только 537 новых больных (среди них львовян – 178);
- 16 ноября коронавирус подтвердили у 770 жителей области (239 львовян);
- 17 ноября обнаружили 721 нового больного (львовян – 223).
По словам медиков, заболеваемость COVID-19 медленно падает, но если расслабиться ситуация может резко измениться. Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис отметил, что медленное понижение всех показателей заболеваемости начали фиксировать еще с пятницы, 12 ноября.
Также количество выписанных больных преобладает над количеством поступающих на лечение. Заболеваемость падает очень медленно. В субботу утром было 3160, сегодня (среда) – 3014 больных. Надеюсь, что заболеваемость пойдет на убыль, однако очень важно не расслабляться,
– добавил Чемерис.
По его словам, самое важное сейчас – продолжать вакцинироваться, носить маски и сохранять социальную дистанцию.
Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Ко вниманию Кто с 22 ноября не сможет пользоваться пригородным транспортом на Львовщине: объяснение ЛОГА
Ситуация в больницах
Во львовские больницы также госпитализируют все меньше больных. 16 ноября впервые за длительное время выписали больше пациентов, чем госпитализировали: 110 человек уехали домой, а 41 – попали в медучреждение.
В то же время, смертность от осложнений коронавируса остается еще очень высокой. За 3 дня умерло 105 жителей области:
- 15 ноября – 11;
- 16 ноября – 45;
- 17 ноября – 49.
На утро 17 ноября на стационарном лечении в медучреждениях области находятся 3014 больных (в больницах Львова – 794). 207 больных – в реанимации, а 65 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала