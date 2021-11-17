Окрім цього, врешті кількість виписаних пацієнтів переважає над новими. Однак, за словами медиків, розслаблятися поки рано.

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Захворюваність на коронавірус дещо впала

На Львівщині останні 3 дні виявляють до тисячі нових хворих на коронавірус.

15 листопада вперше за тривалий час виявили лише 537 нових хворих (серед них львів'ян – 178);

16 листопада коронавірус підтвердили у 770 жителів області (239 львів'ян);

17 листопада виявили 721 нового хворого (львів'ян – 223).

За словами медиків, захворюваність на COVID-19 повільно спадає, але якщо розслабитися ситуація може різко змінитися. Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис зазначив, що повільне зниження усіх показників захворюваності почали фіксувати ще з п'ятниці, 12 листопада.

Також кількість виписаних хворих переважає кількість тих, хто поступає на лікування. Захворюваність спадає дуже повільно. У суботу вранці мали 3160, сьогодні (середа) – 3014 хворих. Сподіваюся, що захворюваність піде на спад, проте дуже важливо не розслаблятися,

– додав Чемерис.

За його словами, найважливіше зараз – продовжувати вакцинуватися, носити маски та зберігати соціальну дистанцію.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Яка ситуація у лікарнях

До львівських лікарень також госпіталізують все менше хворих. 16 листопада вперше за тривалий час виписали більше пацієнтів, ніж госпіталізували: 110 людей поїхали додому, а 41 – потрапила у медзаклад.

Водночас смертність від ускладнень коронавірусу залишається ще дуже високою. За 3 дні померли 105 жителів області:

15 листопада – 11;

16 листопада – 45;

17 листопада – 49.

Станом на ранок 17 листопада на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебувають 3014 хворих (у лікарнях Львова –794). 207 хворих – у реанімації, а 65 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу