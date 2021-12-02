На эту тему 24 канал решил пообщаться со священнослужителем и настоятелем Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарасом Михальчуком. Во время разговора он поделился своим опытом вакцинации и ответил, что делать тем, кто купил COVID-сертификат.

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О вакцинации и что она дает

Почему вы решили вакцинироваться?

Карантин – это то, что касается каждого. Я иногда шучу, что я являюсь таким "карантинным настоятелем", потому что мое назначение настоятелем Гарнизонного храма пришлось с разницей в один месяц с началом карантина, локдауна и так далее.

Это вызов, когда в храме нет людей, когда нужно переорганизовываться в онлайн.

Ситуация с COVID-19 была неизвестной, в том числе для меня. Безусловно, таким опытом для меня, как для священника, был март. Тогда были похороны – от COVID-19 умер участник АТО. Помню, что я был первым священником в городе, который после объявления локдауна должен был похоронить человека.

Разговор со священнослужителем и настоятелем Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарасом Михальчуком читайте в рамках нового проекта сайта 24 канала – "Интервью24".

Потом стало ясно, что болеют люди постарше. Стало известно, что молодые меньше болеют, однако они могли быть теми, кто переносит эту инфекцию.

Священник общается с большим кругом людей, поэтому у меня прежде всего был страх, что я могу кого-то заразить, даже не чувствуя, что я болен.

Отец Тарас Михальчук / Фото из личного архива

Добавлю, что я не болел COVID-19 за весь промежуток времени. Но среди моих друзей много было больных, многие отошли даже в вечность. Я понял, что болезнь тяжелая, когда общался по телефону с человеком, а он не мог говорить, ему не хватало воздуха.

В апреле для нас как для священников появилась возможность вакцинироваться. Все было организовано на очень хорошем уровне. Тогда была возможность вакцинироваться моей жене. Я помню, это была AstraZeneca.

"Я сделал несколько звонков врачам"

Что мотивировало меня вакцинироваться? Меня никто не заставлял, потому что это невозможно и неправильно.

Перед тем, как я решил вакцинироваться, я сделал несколько звонков врачам. Один из них сказал, что, безусловно, нужно вакцинироваться, ведь я публичное лицо и так далее. Другой профессор ответил, что, конечно, есть риски. Но если взвешивать все за и против, то когда человек болеет COVID-19, этих рисков гораздо больше, чем от вакцины.

Это стало для меня двигателем.

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"Вакцинация – это не грех"

Что вам дала вакцинация?

Я не думал о том, чтобы не заболел я. Я прежде всего знал, что вокруг меня есть люди, которые больны сахарным диабетом и другими болезнями. Я делал все возможное, чтобы как можно меньше стать группой риска для людей.

Религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы делать вакцины.

Для меня как для священника не было такого момента – я вакцинировался, поэтому никогда не заболею, все будет идеально. Нет! В первую очередь надежда есть на Бога.

Когда я вакцинировался и объективно сделал что-то, что может не подвергать опасности смерти других людей, то понял, что это нужно делать однозначно. Без мыслей о всемирном заговоре и конспирологии.

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Приходили ли к вам прихожане за советом – вакцинироваться или нет?

Мне звонила наша прихожанка, которая является вакцинированной, но круг невакцинированных друзей страшно испугал ее, что она совершила в своей жизни большое преступление. Она звонила за советом и просила успокоить.

Я прежде всего использовал все эти аргументы, что перечислил выше. В то же время подчеркивал, что и я вакцинирован.

Отец Тарас говорит, что религия и вера не противоречат тому, чтобы вакцинироваться / Фото из личного архива

Иногда я в шутку говорю, что в нашем организме уже столько разных испытаний произошло – и от питания, и от экологии – эта вакцина – это точно не то, что нам навредит.

Я считаю, что мы должны подходить к вакцинации обдуманно, обоснованно, научно.

К примеру, отец моей жены раньше перенес очень страшную болезнь – инфаркт. И перед тем как идти вакцинироваться, он сдал анализы. Они показали, что у него очень густая кровь и много тромбоцитов. Он получил справку, что ему нельзя вакцинироваться, по крайней мере, на какой-то период.

Много людей уже убеждены, что вакцинация – это не грех? Так ли это?

Безусловно, вакцинация – это не грех. Если иметь такие убеждения, то выходит, что в Украине десяток миллионов грешников (смеется).

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Обязательна ли вакцинация для священников

С 8 ноября в Украине вступил в силу приказ Минздрава, который не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и ученых. Нужно ли вакцинироваться и священнослужителям?

По состоянию на апрель священнослужителей на уровне Кабмина приравнивали к социальным работникам, которые могли добровольно вакцинироваться. Никаких указаний, приказов я не получал, только информацию, что можно вакцинироваться в такой день и в такой час, если есть желание. Это все, что было.

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Для священников нет обязательства вакцинироваться. Однако среди круга моих друзей-священнослужителей, в том числе из Гарнизонного храма, 95% вакцинированных. В то же время есть такие, у которых был COVID-19, поэтому из-за определенных предписаний пока не вакцинируются.

Является ли покупка COVID-сертификатов грехом

Считается ли поддельный или купленный COVID-сертификат грехом?

Мы действительно как общество начинаем друг друга осуждать – ты вакцинирован, а ты невакцинирован. И на таком межличностном уровне хочется сказать – давайте не делать этого. Осуждение всегда было чем-то плохим.

Что касается покупки COVID-сертификата – это еще хуже осуждения. Потому что здесь есть объективное действие, материальное действие, обман.

Мы имеем дело с обманом. Обманывать определенно нельзя, потому что в конечном итоге это дает отрицательные последствия. Поэтому здесь от этого я хочу предостеречь.

Отец Тарас: "Поддельные COVID-сертификаты – это обман" / Фото из личного архива

Очевидно, если вы покупаете сертификаты вакцинации, то надо понять, что мы подвергаем опасности людей.

Я лично, как священник, очень прошу – не покупайте эти вещи! Не хотите вакцинироваться – у вас есть на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого!

Когда человек говорит, что я хочу купить такую ​​вещь, то я его предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь!

Отец Тарас Михальчук призвал не покупать COVID-сертификаты: смотрите видео

О проверке COVID-сертификатов в храмах

Поднимался ли вопрос проверки COVID-сертификатов при входе в церковь?

Нет, такой вопрос не поднимался. Но я считаю, что это недопустимые вещи. Совершенно. По той причине, что человек имеет право молиться и верить, равно как дышать воздухом и употреблять пищу.

Да, конечно, защитная маска, дистанция, дезинфекция должны быть. Если человек хочет быть с Богом, помолиться, возможно, исповедоваться, потому что у него тяжелая ситуация, возможно, он на грани жизни и смерти, требовать от него вакцинации нельзя.

Мы определенно подчеркиваем, что если есть симптомы, признаки болезни, то в таком случае лучше попросить священника исповедовать дома.

Требовать вакцинацию для того, чтобы впускать в храм или нет, это наверняка нарушало бы свободу человека на право вероисповедания и осуществление своих религиозных, духовных потребностей.

Мы такого не рассматривали и предполагаю, что рассматриваться такое не будет, есть определенные жизненно необходимые вещи.

"Мы на фоне вакцинации забыли, что идет война"

В начале ноября в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации против COVID-19. Планируется ли это сделать и в Гарнизонном храме?

Витали в воздухе такие определенные моменты. Но я думаю, что на самом деле этот вопрос не ко мне, а к церковной иерархии.

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Вообще, для меня мотивацией, почему я решил пообщаться с вами на эту тему, стало то, что слишком мало информации о том, нужно ли вакцинироваться. Мы как церковь должны говорить об этом. Я говорю о своем собственном опыте, и, наверное, примером показываю.

Информации мало, поэтому, вероятно, это породило определенный вакуум вокруг вакцинации.

С другой стороны, я уже забыл, что я вакцинирован. Просто живу, иду вперед. Есть такие проблемы как война, когда ты понимаешь, что люди гибнут, вокруг меня как военного капеллана похороны военнослужащих. У меня даже нет времени погрязнуть в этой теме вакцинации.

Я думаю, что есть люди, у которых очень много свободного времени, поэтому они думают, что вакцинация это что-то такое плохое. Однако они забыли, что есть вызовы реальные. В стране 8 лет идет война и мы, наверное, немного на фоне вакцинации об этом забыли.

Отец Тарас Михальчук: "Мы забыли, что есть вызовы реальные" / Фото из фейсбука Гарнизонного храма

Что бы вы сказали врачам, чью жизнь коронавирус изменил, наверное, навсегда?

Недавно общался с главным врачом одной из больниц, которые принимают едва ли не самое активное участие в спасении жизни от COVID-19. И я такой упрек немного получил: "Отец, вы знаете, мне кажется, что вы за нас очень мало молитесь, потому что я что-то не слышал".

Я хочу заверить – мы каждый день на литургии вспоминаем всех медиков и тех, кто болен COVID-19. В то же время всегда молимся за войско как военные капелланы.

Со времени пандемии слова "медик", "ковид" и "Боже помоги" с уст священников не сходят.

Поэтому уверяем – мы стараемся быть рядом с вами! Эти годы мы как храм, община, прихожане смогли купить ИВЛ, кислородные концентраторы, средства защиты. Если кто-то просит исповедовать COVID-больного и даже если это реанимационное отделение, наши священники без оговорки откликаются и сразу едут туда.

Мы очень благодарны врачам, что спасают человеческие жизни и мы чувствуем, что это нелегко.