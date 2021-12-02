На эту тему 24 канал решил пообщаться со священнослужителем и настоятелем Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарасом Михальчуком. Во время разговора он поделился своим опытом вакцинации и ответил, что делать тем, кто купил COVID-сертификат.
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О вакцинации и что она дает
Почему вы решили вакцинироваться?
Карантин – это то, что касается каждого. Я иногда шучу, что я являюсь таким "карантинным настоятелем", потому что мое назначение настоятелем Гарнизонного храма пришлось с разницей в один месяц с началом карантина, локдауна и так далее.
Это вызов, когда в храме нет людей, когда нужно переорганизовываться в онлайн.
Ситуация с COVID-19 была неизвестной, в том числе для меня. Безусловно, таким опытом для меня, как для священника, был март. Тогда были похороны – от COVID-19 умер участник АТО. Помню, что я был первым священником в городе, который после объявления локдауна должен был похоронить человека.
Потом стало ясно, что болеют люди постарше. Стало известно, что молодые меньше болеют, однако они могли быть теми, кто переносит эту инфекцию.
Священник общается с большим кругом людей, поэтому у меня прежде всего был страх, что я могу кого-то заразить, даже не чувствуя, что я болен.
Отец Тарас Михальчук / Фото из личного архива
Добавлю, что я не болел COVID-19 за весь промежуток времени. Но среди моих друзей много было больных, многие отошли даже в вечность. Я понял, что болезнь тяжелая, когда общался по телефону с человеком, а он не мог говорить, ему не хватало воздуха.
В апреле для нас как для священников появилась возможность вакцинироваться. Все было организовано на очень хорошем уровне. Тогда была возможность вакцинироваться моей жене. Я помню, это была AstraZeneca.
"Я сделал несколько звонков врачам"
Что мотивировало меня вакцинироваться? Меня никто не заставлял, потому что это невозможно и неправильно.
Перед тем, как я решил вакцинироваться, я сделал несколько звонков врачам. Один из них сказал, что, безусловно, нужно вакцинироваться, ведь я публичное лицо и так далее. Другой профессор ответил, что, конечно, есть риски. Но если взвешивать все за и против, то когда человек болеет COVID-19, этих рисков гораздо больше, чем от вакцины.
Это стало для меня двигателем.
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"Вакцинация – это не грех"
Что вам дала вакцинация?
Я не думал о том, чтобы не заболел я. Я прежде всего знал, что вокруг меня есть люди, которые больны сахарным диабетом и другими болезнями. Я делал все возможное, чтобы как можно меньше стать группой риска для людей.
Религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы делать вакцины.
Для меня как для священника не было такого момента – я вакцинировался, поэтому никогда не заболею, все будет идеально. Нет! В первую очередь надежда есть на Бога.
Когда я вакцинировался и объективно сделал что-то, что может не подвергать опасности смерти других людей, то понял, что это нужно делать однозначно. Без мыслей о всемирном заговоре и конспирологии.
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Приходили ли к вам прихожане за советом – вакцинироваться или нет?
Мне звонила наша прихожанка, которая является вакцинированной, но круг невакцинированных друзей страшно испугал ее, что она совершила в своей жизни большое преступление. Она звонила за советом и просила успокоить.
Я прежде всего использовал все эти аргументы, что перечислил выше. В то же время подчеркивал, что и я вакцинирован.
Отец Тарас говорит, что религия и вера не противоречат тому, чтобы вакцинироваться / Фото из личного архива
Иногда я в шутку говорю, что в нашем организме уже столько разных испытаний произошло – и от питания, и от экологии – эта вакцина – это точно не то, что нам навредит.
Я считаю, что мы должны подходить к вакцинации обдуманно, обоснованно, научно.
К примеру, отец моей жены раньше перенес очень страшную болезнь – инфаркт. И перед тем как идти вакцинироваться, он сдал анализы. Они показали, что у него очень густая кровь и много тромбоцитов. Он получил справку, что ему нельзя вакцинироваться, по крайней мере, на какой-то период.
Много людей уже убеждены, что вакцинация – это не грех? Так ли это?
Безусловно, вакцинация – это не грех. Если иметь такие убеждения, то выходит, что в Украине десяток миллионов грешников (смеется).
Обязательна ли вакцинация для священников
С 8 ноября в Украине вступил в силу приказ Минздрава, который не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и ученых. Нужно ли вакцинироваться и священнослужителям?
По состоянию на апрель священнослужителей на уровне Кабмина приравнивали к социальным работникам, которые могли добровольно вакцинироваться. Никаких указаний, приказов я не получал, только информацию, что можно вакцинироваться в такой день и в такой час, если есть желание. Это все, что было.
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Для священников нет обязательства вакцинироваться. Однако среди круга моих друзей-священнослужителей, в том числе из Гарнизонного храма, 95% вакцинированных. В то же время есть такие, у которых был COVID-19, поэтому из-за определенных предписаний пока не вакцинируются.
Является ли покупка COVID-сертификатов грехом
Считается ли поддельный или купленный COVID-сертификат грехом?
Мы действительно как общество начинаем друг друга осуждать – ты вакцинирован, а ты невакцинирован. И на таком межличностном уровне хочется сказать – давайте не делать этого. Осуждение всегда было чем-то плохим.
Что касается покупки COVID-сертификата – это еще хуже осуждения. Потому что здесь есть объективное действие, материальное действие, обман.
Мы имеем дело с обманом. Обманывать определенно нельзя, потому что в конечном итоге это дает отрицательные последствия. Поэтому здесь от этого я хочу предостеречь.
Отец Тарас: "Поддельные COVID-сертификаты – это обман" / Фото из личного архива
Очевидно, если вы покупаете сертификаты вакцинации, то надо понять, что мы подвергаем опасности людей.
Я лично, как священник, очень прошу – не покупайте эти вещи! Не хотите вакцинироваться – у вас есть на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого!
Когда человек говорит, что я хочу купить такую вещь, то я его предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь!
Отец Тарас Михальчук призвал не покупать COVID-сертификаты: смотрите видео
О проверке COVID-сертификатов в храмах
Поднимался ли вопрос проверки COVID-сертификатов при входе в церковь?
Нет, такой вопрос не поднимался. Но я считаю, что это недопустимые вещи. Совершенно. По той причине, что человек имеет право молиться и верить, равно как дышать воздухом и употреблять пищу.
Да, конечно, защитная маска, дистанция, дезинфекция должны быть. Если человек хочет быть с Богом, помолиться, возможно, исповедоваться, потому что у него тяжелая ситуация, возможно, он на грани жизни и смерти, требовать от него вакцинации нельзя.
Мы определенно подчеркиваем, что если есть симптомы, признаки болезни, то в таком случае лучше попросить священника исповедовать дома.
Требовать вакцинацию для того, чтобы впускать в храм или нет, это наверняка нарушало бы свободу человека на право вероисповедания и осуществление своих религиозных, духовных потребностей.
Мы такого не рассматривали и предполагаю, что рассматриваться такое не будет, есть определенные жизненно необходимые вещи.
"Мы на фоне вакцинации забыли, что идет война"
В начале ноября в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации против COVID-19. Планируется ли это сделать и в Гарнизонном храме?
Витали в воздухе такие определенные моменты. Но я думаю, что на самом деле этот вопрос не ко мне, а к церковной иерархии.
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Вообще, для меня мотивацией, почему я решил пообщаться с вами на эту тему, стало то, что слишком мало информации о том, нужно ли вакцинироваться. Мы как церковь должны говорить об этом. Я говорю о своем собственном опыте, и, наверное, примером показываю.
Информации мало, поэтому, вероятно, это породило определенный вакуум вокруг вакцинации.
С другой стороны, я уже забыл, что я вакцинирован. Просто живу, иду вперед. Есть такие проблемы как война, когда ты понимаешь, что люди гибнут, вокруг меня как военного капеллана похороны военнослужащих. У меня даже нет времени погрязнуть в этой теме вакцинации.
Я думаю, что есть люди, у которых очень много свободного времени, поэтому они думают, что вакцинация это что-то такое плохое. Однако они забыли, что есть вызовы реальные. В стране 8 лет идет война и мы, наверное, немного на фоне вакцинации об этом забыли.
Отец Тарас Михальчук: "Мы забыли, что есть вызовы реальные" / Фото из фейсбука Гарнизонного храма
Что бы вы сказали врачам, чью жизнь коронавирус изменил, наверное, навсегда?
Недавно общался с главным врачом одной из больниц, которые принимают едва ли не самое активное участие в спасении жизни от COVID-19. И я такой упрек немного получил: "Отец, вы знаете, мне кажется, что вы за нас очень мало молитесь, потому что я что-то не слышал".
Я хочу заверить – мы каждый день на литургии вспоминаем всех медиков и тех, кто болен COVID-19. В то же время всегда молимся за войско как военные капелланы.
Со времени пандемии слова "медик", "ковид" и "Боже помоги" с уст священников не сходят.
Поэтому уверяем – мы стараемся быть рядом с вами! Эти годы мы как храм, община, прихожане смогли купить ИВЛ, кислородные концентраторы, средства защиты. Если кто-то просит исповедовать COVID-больного и даже если это реанимационное отделение, наши священники без оговорки откликаются и сразу едут туда.
Мы очень благодарны врачам, что спасают человеческие жизни и мы чувствуем, что это нелегко.