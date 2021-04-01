Предстоятель УГКЦ митрополит Святослав Шевчук уже вакцинировался от коронавируса. Он заявил, что у верующих нет никаких религиозных оснований, чтобы отказаться от прививки.

Впрочем, Святослав отметил: церковь не может пропагандировать вакцинацию и заставлять кого-то прививаться.

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Вакцинация – феномен человеческой жизни

Митрополит Святослав отмечает: надо утвердить, что вакцинация является частью нашей жизни, осознаем мы это или нет. Вакцинация как феномен является тем, что соответствует физиологии человеческого тела и помогает организму самостоятельно побороть возбудителя заболевания.

Поэтому отрицать феномен вакцинации как таковой, говорит Святослав, – глупо. Это как отрицать, что дождь идет или солнце светит.

Мы не знаем мира без вакцинации. Человечество побороло тяжелые заболевания – такие, как оспа или холера, некоторые болезни полностью исчезли, некоторые еще существуют. Но они были усмирены только благодаря вакцинам,

– отметил глава УГКЦ.

Сомнения относительно вакцинации: мнение Святослава

Митрополит отметил: с большим уважением относится к сомнениям и опасениям относительно вакцинации. Объяснил он это тем, что все вакцины, которые есть на сегодня от COVID-19 – это вакцины экстренного использования. Они еще проходят экспериментальный период испытания.

Поэтому естественно, что такие вакцины вызывают определенные вопросы у профессиональных медиков и врачей. Это во мне говорит бывший медик (смеется). Но даже на таком этапе эти вакцины нельзя мифологизировать,

– объяснил свое отношение Святослав.

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Впрочем он отметил: религиозные деятели не имеют права говорить о безопасности или опасности какой-либо вакцины. Это также не в компетенции церкви, этим должны заниматься соответствующие государственные органы.

Ведь граждане не могут знать, действительно ли безопасна та или иная вакцина, которую закупает государство. "Потому что государство может закупить вакцину, которая действительно дешевле или более ходовая на рынке, но вполне опасна", – отметил Святослав.

Церковь не может пропагандировать вакцину

Церковь не может быть пропагандистом вакцинации, это вне ее компетенции, подтвердил Святослав. "Мы можем только утверждать, что вопрос вакцинации – компетенция медиков, и в этом вопросе нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться". Об этом есть отдельное заявление Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Одна из проблем нынешней вакцинации – ее недоступность всем, подчеркнул глава УГКЦ. Когда она станет доступной, человек сможет иметь свободный выбор – вакцинироваться или нет.

Напоследок Святослав ответил, что его родители обязательно будут вакцинироваться от коронавируса, как только это будет доступно.

Кто из религиозных лидеров уже вакцинировался

16 марта остатками вакцины Covishield в киевском Художественном арсенале прививали нескольких религиозных лидеров Украины.