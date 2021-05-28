К примеру, существует мнение что вакцины против COVID-19 сомнительны, ведь были разработаны чрезвычайно быстро, а новая технология иммунной защиты может изменить ДНК. О мифах и фактах, касающихся иммунизации – читайте далее.

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Вакцины можно разделить на 4 группы

Вакцинация – это способ массовой профилактики инфекционных заболеваний – вирусных и бактериальных. В организм человека вводят ослабленные или убитые возбудители различных инфекций. Некоторые вакцины создают иммунитет с первого раза, другие приходится вводить повторно.

Научные центры разработали специальные календари прививок, которые позволяют максимально защитить человека от тяжелых и опасных инфекций.

Все вакцины можно условно разделить на 4 группы:

живые – они содержат ослабленные живые микроорганизмы;

инактивированные – имеют либо убитый целый микроорганизм, либо часть возбудителя;

анатоксины – вакцины, содержащие только инактивированный яд, который вырабатывают бактерии;

биосинтетические – получены методами генной инженерии.

Принцип действия вакцины

Когда она попадает в организм, иммунная система ее исследует, запоминает и начинает вырабатывать специальные вещества для ее уничтожения. То есть, вакцина как бы "обучает" иммунную систему, готовя ее к борьбе с настоящим врагом – инфекцией.

После такой вакцинной подготовки инфекцию, которая попадет в организм, быстро одолеет уже обученная иммунная система.

Жертвой бесчисленного количества мифов и фейков стала кампания по вакцинации против коронавируса. Разберем самые популярные и самые актуальные из них.

Миф №1: Вакцины опасны, ведь их разработали очень быстро

Препарат против COVID-19 и в самом деле разработали сверхбыстрыми темпами – за один год. Однако при этом существует ряд причин.

Во-первых, ученые начинали не с нуля. Хотя SARS-CoV-2 был новым для науки, исследователи уже изучали коронавирусы на протяжении десятилетий.

Хотя SARS-CoV-2 был новым для науки, исследователи уже изучали коронавирусы на протяжении десятилетий. Во-вторых, процесс разработки вакцин включал беспрецедентное во всем мире сотрудничество.

"Если бы мы жили в эру каменного века, то этот аргумент мог бы сработать. Однако медицина не стоит на месте. Пандемия начала разрушать экономику всего мира. Выделили гигантские ресурсы. Работали все. Нужно понимать, что новейших вакцин только 2: Pfizer и Moderna", – объяснил аналитик Максим Скубенко.

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МИФ №2: Вакцина против COVID-19 изменяет ДНК

Такое мнение основано на том, что вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna базируются на новейшей технологии мРНК. Эти вакцины и в самом деле работают иначе.

Препарат с мРНК действует путем введения в организм "инструкций" для выработки антител. Эти "инструкции" помогают клеткам строить специфические для заболевания антитела и производить последовательность шагов уничтожения вируса. Но молекулы, которые вводятся вакциной мРНК, не достигают ядра клетки, где находится генетический материал.

Она вводит в организм уже зашифрованный ответ на коронавирус, то есть никаких изменений в ДНК нет. Если бы люди могли изменять ДНК, то они делали бы это не таким способом,

– заверил Скубенко.

Между №3: Людям с хроническими заболеваниями нельзя вакцинироваться

Это неправда. На самом деле для людей, имеющих болезни сердца, легких или сахарный диабет, вакцинация еще более необходима, ведь у них и так увеличен риск тяжелого течения коронавируса. Им наоборот стоит пройти иммунизацию против COVID-19 при первой возможности.

Исключением являются люди, страдающие аллергией на какой-то из компонентов вакцины. В любом случае перед вакцинацией нужно проконсультироваться со своим семейным врачом.

Миф № 4: AstraZeneca приводит к тромбозу

Еще одна информация, которая заполонила информационное пространство – вакцина AstraZeneca приводит к тромбозу. В мире действительно есть зарегистрированные случаи образования тромбов через определенное время после вакцинации этим препаратом.

Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов нужно внести в перечень очень редких побочных эффектов вакцины, которую разработала компания AstraZeneca.

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В настоящее время большинство зарегистрированных случаев имели место у женщин в возрасте до 60 лет в течение 2 недель после вакцинации. Впрочем, риск получить тромбоз после коронавируса в десятки раз выше, чем после прививки. В целом, польза вакцины в предотвращении COVID-19 превышает риск побочных эффектов.

"У Pfizer и Moderna тоже есть побочные случаи, только там они несколько другие – это анафилактический шок. Однако там медицина более развита, чем у нас, поэтому они могут больше проследить за пациентом. Они могут наблюдать за пациентом и снизить на минимум риски этого анафилактического шока", – сказал Скубенко.

Это тоже мизерный на самом деле шанс. Примерно такой, как получить тромбоз от AstraZeneca. Это десятитысячные шансы – 200 случаев на 35 миллионов,

– подчеркнул Скубенко.

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