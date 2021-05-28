Лукашенко уже даже провел соответствующие обсуждения с Путиным. Об этом он рассказал на встрече чиновников совета глав СНГ.

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Прививать будут прямо на границе

Лукашенко рассказал, что проговаривал вопрос помощи с прививками на предыдущей встрече с Путиным. Поведение западных стран и их отношение к Беларуси Лукашенко назвал "неприличным". Однако, по его словам, чтобы привиться в Беларусь едет много людей.

Хотя их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах. К нам очень много людей пытаются пробраться,

– сказал Александр Лукашенко.

Чтобы осуществить план по "помощи в вакцинации", Беларусь откроет несколько переходов на границе и обустроит там соответствующие палатки. При необходимости там будут принимать людей с территории Польши, Литвы и Украины.

У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей... особенно с Украиной. Там же наши люди живут на одном языке разговариваем,

– заявил Лукашенко.

По словам диктатора, вопрос с вакцинацией и возможным открытием пунктов прививки на границе еще обсуждают.

24 канал связался с МИД Украины, чтобы получить комментарий относительно такого заявления Лукашенко, и ожидает ответа.

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