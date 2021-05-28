Лукашенко вже навіть провів відповідні обговорення з Путіним. Про це він розповів на зустрічі чиновників ради глав СНД.

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Щеплювати будуть прямо на кордоні

Лукашенко розповів, що проговорював питання допомоги зі щепленнями на попередній зустрічі із Путіним. Поведінку західних країн і їхнього ставлення до Білорусі Лукашенко назвав "непристойною". Натомість, за його словами, аби щепитися у Білорусь їде багато людей.

Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на "Супутник V" в західних державах. До нас дуже багато людей намагаються пробратися,

– сказав Олександр Лукашенко.

Щоб здійснити план із "допомоги у вакцинації", Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні і облаштує там відповідні намети. За потреби там прийматимуть людей з території Польщі, Литви та України.

У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей... особливо з України. Там же наші люди живуть на одній мові розмовляємо,

– заявив Лукашенко.

За словами диктатора, питання із вакцинацією та можливим відкриттям пунктів щеплення на кордоні ще обговорюють.

24 канал сконтактував з МЗС України, аби отримати коментар стосовно такої заяви Лукашенка, і очікує на відповідь.

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