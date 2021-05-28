Лукашенко вже навіть провів відповідні обговорення з Путіним. Про це він розповів на зустрічі чиновників ради глав СНД.
До речі Франція не впускатиме в країну вакцинованих "Супутником V"
Щеплювати будуть прямо на кордоні
Лукашенко розповів, що проговорював питання допомоги зі щепленнями на попередній зустрічі із Путіним. Поведінку західних країн і їхнього ставлення до Білорусі Лукашенко назвав "непристойною". Натомість, за його словами, аби щепитися у Білорусь їде багато людей.
Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на "Супутник V" в західних державах. До нас дуже багато людей намагаються пробратися,
– сказав Олександр Лукашенко.
Щоб здійснити план із "допомоги у вакцинації", Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні і облаштує там відповідні намети. За потреби там прийматимуть людей з території Польщі, Литви та України.
У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей... особливо з України. Там же наші люди живуть на одній мові розмовляємо,
– заявив Лукашенко.
За словами диктатора, питання із вакцинацією та можливим відкриттям пунктів щеплення на кордоні ще обговорюють.
Чому "Супутником V"не щеплюють в Україні: коротко
- У Росії вже використали близько 2 мільйонів доз препарату.
- Україна вирішила не використовувати препарати від країни агресора і 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні.
- До того ж, коли цю заборону запроваджували, офіційних результатів третьої – найважливішої фази випробувань – ще не було.
- Згодом у журналі The Lancet опублікували попередні результати ефективності "Супутника V". Їх оцінили на рівні 91%.