Лукашенко зробив таку публічну заяву на засіданні очільників урядів країн СНД. У коментарі 24 каналу в МЗС України заявили, що наразі не отримували жодних офіційних повідомлень з цього питання.
Детальніше Лукашенко зібрався щеплювати українців і громадян ЄС "Супутником V" на кордоні Білорусі
Що кажуть у МЗС про вакцинації "Супутником V"
Інформація про можливість відкриття пунктів вакцинації наразі лунає лише на рівні ЗМІ. До української сторони не надходило ніяких офіційних листів. У МЗС зазначили: російська вакцина не входить до переліку препаратів, які затвердив МОЗ, відтак щеплювати нею – заборонено.
Ба більше, російська вакцина і розмови про неї є елементом гібридної війни проти України. Зокрема такою може бути і заява одіозного Лукашенка.
Усі спроби ввести "Супутник" в український дискурс раніше зазнали поразки. Ми не виключаємо, що повідомлення про пункти вакцинації на кордоні з Україною ідуть у руслі таких підривних зусиль,
– сказав у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко.
Як Лукашенко хоче щеплювати українців та громадян ЄС
- Прямо на кордонах Білорусі з іншими країнами.
- Він заявив, що має усі можливості для того, аби відкрити кілька переходів на кордоні і облаштувати там відповідні намети.
- Мотив його дій – поміч "братнім народам", з якими начебто "білоруси говорять однією мовою".
- Білоруським диктатор заявив, що до нього вже зверталися із відповідним проханням мешканці України та ЄС.
- Лукашенко розповів, що проговорював це питання на попередній зустрічі із Путіним. Домовленості наразі тривають.