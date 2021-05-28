Лукашенко зробив таку публічну заяву на засіданні очільників урядів країн СНД. У коментарі 24 каналу в МЗС України заявили, що наразі не отримували жодних офіційних повідомлень з цього питання.

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Що кажуть у МЗС про вакцинації "Супутником V"

Інформація про можливість відкриття пунктів вакцинації наразі лунає лише на рівні ЗМІ. До української сторони не надходило ніяких офіційних листів. У МЗС зазначили: російська вакцина не входить до переліку препаратів, які затвердив МОЗ, відтак щеплювати нею – заборонено.

Ба більше, російська вакцина і розмови про неї є елементом гібридної війни проти України. Зокрема такою може бути і заява одіозного Лукашенка.

Усі спроби ввести "Супутник" в український дискурс раніше зазнали поразки. Ми не виключаємо, що повідомлення про пункти вакцинації на кордоні з Україною ідуть у руслі таких підривних зусиль,

– сказав у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко.

Важливо! Україна вирішила не використовувати препарати від країни агресора. 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні. Ба більше, коли цю заборону ухвалювали, офіційних результатів третьої – найважливішої фази клінічних випробувань – препарату "Супутник V" ще не було оприлюднено.

Як Лукашенко хоче щеплювати українців та громадян ЄС