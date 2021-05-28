Лукашенко сделал такое публичное заявление на заседании глав правительств стран СНГ. В комментарии 24 каналу в МИД Украины заявили, что пока не получали никаких официальных сообщений по этому вопросу.
Подробнее Лукашенко собрался прививать украинцев и граждан ЕС "Спутником V" на границе Беларуси
Что говорят в МИД о вакцинации "Спутником V"
Информация о возможности открытия пунктов вакцинации сейчас звучит только на уровне СМИ. Украинской стороне не поступало никаких официальных писем. В МИД отметили: российская вакцина не входит в перечень препаратов, которые утвердил Минздрав, поэтому прививать ею – запрещено.
Более того, российская вакцина и разговоры о ней являются элементом гибридной войны против Украины. В частности таким может быть и заявление одиозного Лукашенко.
Все попытки ввести "Спутник" в украинский дискурс ранее потерпели поражение. Мы не исключаем, что сообщения о пунктах вакцинации на границе с Украиной идут в русле таких подрывных усилий,
– сказал в комментарии 24 каналу спикер МИД Олег Николенко.
Как Лукашенко хочет прививать украинцев и граждан ЕС
- Прямо на границах Беларуси с другими странами.
- Он заявил, что имеет все возможности для того, чтобы открыть несколько переходов на границе и обустроить там соответствующие палатки.
- Мотив его действий – помощь "братским народам", с которыми якобы "белорусы говорят на одном языке".
- Белорусский диктатор заявил, что к нему уже обращались с соответствующей просьбой жители Украины и ЕС.
- Лукашенко рассказал, что обсуждал этот вопрос на предыдущей встрече с Путиным. Договоренности пока продолжаются.