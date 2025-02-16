Вечером 15 февраля страна-агрессорка начала традиционную дроновую атаку на Украину. Ночью тревога досталась и Николаевской области, передает 24 Канал.

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В Николаеве громко

Около 00:34 в Николаевской области раздалась сирена. Воздушные силы предупредили дроны на севере Херсонщины и двигаются в направлении Николаева.

В 00:47 в Николаеве раздался взрыв. В 00:54 военные отметили угрозу "Шахедов" для города.

В 00:57 стало известно о повторных взрывах в Николаеве. Мониторы сообщают о нескольких беспилотниках в небе над городом.

Раньше взрывы слышали в Киевской области. Там силы ПВО работали по вражеским дронам.

Напомним, что ночью 14 февраля оккупанты совершили циничную атаку на ЧАЭС. Российский дрон с фугасной боевой частью врезался в укрытие на Чернобыльской атомной электростанции.