09:51, 14 февраля

Андрей Ермак рассказал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна начаться 14 февраля, украинская сторона даст много информации американским партнерам об ударе России по ЧАЭС, а также о том, как оккупанты запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону.

Сейчас атмосфера такая, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон,

– написал глава ОП.