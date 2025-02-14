09:51, 14 лютого

Андрій Єрмак розповів, що на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка має розпочатися 14 лютого, українська сторона дасть багато інформації американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, а також про те, як окупанти запускають постійно дрони через Чорнобильську зону.

Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон,

– написав глава ОП.