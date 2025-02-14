Наразі на об'єкті підвищення радіаційного фона – не зафіксовано. Що відомо про удар Росії по ЧАЕС 14 лютого, реакцію МАГАТЕ та світу – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Де розташований саркофаг зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС: дивіться на карті
Що відомо про російський удар дроном по ЧАЕС
У ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС
Єрмак сказав, що у Мюнхені "всі злі" через російську атаку по ЧАЕС
Андрій Єрмак розповів, що на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка має розпочатися 14 лютого, українська сторона дасть багато інформації американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, а також про те, як окупанти запускають постійно дрони через Чорнобильську зону.
Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон,
– написав глава ОП.
Фото наслідків ворожої атаки по саркофагу на території ЧАЕС
У ДСНС розповіли, яка ситуація з радіаційним фоном на ЧАЕС
У ДСНС зазначили, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень,
– написали у службі.
Рятувальники зазначили, що моніторинг триває, а ситуація лишається під контролем.
У МАГАТЕ підтвердили, що чули вибух під час атаки
У МАГАТЕ написали, що в ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на території Чорнобильської АЕС почула вибух із Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки зруйнованого реактора № 4. Там виникла пожежа, російський дрон врізався у дах саркофага.
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що цей інцидент і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС "підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки".
Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності,
– сказав він.
Зеленський показав відео із влучанням Росії по території ЧАЕС
Зеленський розповів, що росіяни атакували саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС
Володимир Зеленський розповів, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції.
Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові,
– написав президент.
За словами українського лідера, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили.
"На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", – зазначив глава держави.