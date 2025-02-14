Наразі підвищення радіації після ворожої атаки на території ЧАЕС не зафіксовано. Де саме розташований Новий безпечний конфайнмент та 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Вночі російський дрон влучив в укриття на ЧАЕС, – Зеленський

Де розташоване укриття 4-го енергоблока ЧАЕС

Володимир Зеленський розповів, що укриття на ЧАЕС було пошкоджене російським ударним дроном з фугасною бойовою частиною. Пожежу на об'єкті загасили.

На цей час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві,

– написав президент.

Український лідер нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія", – резюмував президент.

Варто зазначити, що Новий безпечний конфайнмент (НБК) – це ізоляційна аркова споруда, зведена над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Де розташований саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС: дивіться на карті

Його мета – обмежити поширення радіоактивних речовин та створити умови для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", яке звели після аварії на ЧАЕС. Це є важливим кроком у перетворенні об'єкта на екологічно безпечну систему.

Цей об'єкт розташований за близько 150 кілометрів автомобільними дорогами від Києва у Прип'яті, що на півночі Київської області поблизу кордону з Білоруссю.