Сейчас повышение радиации после вражеской атаки на территории ЧАЭС после вражеской атаки территории ЧАЭС не зафиксировано. Где именно расположен Новый безопасный конфайнмент и 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположено укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС

Владимир Зеленский рассказал, что укрытие на ЧАЭС было повреждено российским ударным дроном с фугасной боевой частью. Пожар на объекте потушили.

На данный момент радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные,

– написал президент.

Украинский лидер напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия", – резюмировал президент.

Стоит отметить, что Новый безопасный конфайнмент (НБК) – это изоляционное арочное сооружение, возведенное над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Где расположен саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС: смотрите на карте

Его цель – ограничить распространение радиоактивных веществ и создать условия для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", которое возвели после аварии на ЧАЭС. Это является важным шагом в преобразовании объекта в экологически безопасную систему.

Этот объект расположен в около 150 километрах по автомобильным дорогам от Киева в Припяти, что на севере Киевской области вблизи границы с Беларусью.