Так, 26 апреля весь мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, передает 24 Канал. По данным Украинского института национальной памяти, радиация унесла жизни 500 тысяч человек, а 8,5 миллиона – получили облучение.

Кстати говоря Опубликовали редкие кадры из ЧАЭС во время оккупации – россияне не выключили одну камеру

Как произошла трагедия

25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС должны были экспериментально остановить четвертый энергоблок. Планировалось изучить возможности использования инерции турбогенератора в случае потери электропитания. Технические обстоятельства не соответствовали плану испытания, но в Москве его не отменили.

В ходе эксперимента на 4-м реакторе произошли два взрыва. В атмосферу Земли вырвалось облако радиоактивной пыли, а реактор разрушился. Вспыхнул масштабный пожар, который локализовали до 5 утра 26 апреля, а тушили 10 дней.



Взрыв на АЭС / Фото обнародованы Укринформ

Бывший заведующий сектором отдела безопасности атомных станций УССР Анатолий Демский говорит, что аварию на ЧАЭС нельзя было предотвратить, она была запрограммирована в самой идеологии конструкции реактора. Однако Демский обратил внимание и на политические причины трагедии, ведь КПСС хотела больше электроэнергии продавать за границу, производить радиоактивные элементы для ядерного оружия.

Замалчивание власти

Советские власти осознавали, что экологическая катастрофа такого масштаба будет иметь негативные последствия для коммунистического режима. Поэтому решили это умалчивать, хотя 27 апреля после обеда началась эвакуация людей из Припяти. Информацию о Чернобыльской катастрофе взяли под контроль КПСС и КГБ.

Однако скрыть это не удалось. 27 апреля в 23:00 датская лаборатория ядерных исследований зафиксировала на Чернобыльском атомном реакторе аварию категории "Максимальная". Резкий рост радиационного фона был зарегистрирован и в Швеции. От Москвы требовали объяснений.

1 мая в Киеве провели многолюдный парад, на который вышло более 100 тысяч человек. Утром 3 мая в Украине было госпитализировано 911 пациентов с симптомами радиационного поражения. На следующий день – 1345. Киевские больницы были переполнены.



Парад в Киеве 1 мая 1986 года / Фото опубликованы изданием "День"

Оккупация ЧАЭС

Спустя 36 лет после трагедии Москва создала новую угрозу. Захватчики вторглись на украинскую территорию и оккупировали Припять и ЧАЭС.

С 5 утра 24 февраля 2022 года Чернобыльская зона содрогнулась от залпов агрессора по пограничным и таможенным пунктам пропуска. К 11 часам россияне оккупировали территорию, а в 17 часов российские военные заняли Иванковский район Киевской области.



Мины и снаряды на АЭС / Фото "Вечерний Киев"

Международное агентство по атомной энергии заявило, что больше не получает данных от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС. В Энергоатоме отметили, что Чернобыльская АЭС и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения. Российские военные удерживали в заложниках персонал станции и рыли окопы в Рыжем лесу, что крайне опасно для них самих.

Уже 31 марта россияне покинули ЧАЭС и двумя колоннами отправились в сторону Беларуси. С собой захватчики прихватили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы. Поэтому следует сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа.



Чернобыльская катастрофа / Инфографика 24 Канала