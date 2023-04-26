Так, 26 квітня весь світ згадує Чорнобильську катастрофу та її наслідки, передає 24 Канал. За даними Українського інституту національної пам’яті, радіація забрала життя 500 тисяч людей, а 8,5 мільйона – отримали опромінення.

До речі Опублікували рідкісні кадри з ЧАЕС під час окупації – росіяни не вимкнули одну камеру

Як сталась трагедія

25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС мали експериментально зупинити четвертий енергоблок. Планували вивчити можливості використання інерції турбогенератора в разі втрати електроживлення. Технічні обставини не відповідали плану випробування, але в Москві його не скасували.

Під час експерименту на 4-му реакторі сталися два вибухи. В атмосферу Землі вирвалась хмара радіоактивного пилу, а реактор зруйнувався. Спалахнула масштабна пожежа, яку локалізували загоряння до 5-ї ранку 26 квітня, а гасили 10 днів.



Вибух на АЕС / Фото оприлюднені Укрінформ

Колишній завідувач сектору відділу безпеки атомних станцій УРСР Анатолій Демський каже, що аварії на ЧАЕС не можна було запобігти, вона була запрограмована в самій ідеології конструкції реактора. Однак Демський звернув увагу й на політичні причини трагедії, адже КПРС хотіла більше електроенергії продавати за кордон, виробляти радіоактивні елементи для ядерної зброї.

Замовчування влади

Радянська влада усвідомлювала, що екологічна катастрофа такого масштабу матиме негативні наслідки для комуністичного режиму. Тому вирішили це замовчувати, хоча 27 квітня по обіді почалася евакуація людей з Прип’яті. Інформацію про Чорнобильську катастрофу взяли під контроль КПРС і КДБ.

Однак приховати це не вдалось. 27 квітня, о 23:00 данська лабораторія ядерних досліджень зафіксувала на Чорнобильському атомному реакторі аварію категорії "Максимальна". Різке зростання радіаційного фону зареєстрували й у Швеції. Від Москви вимагали пояснень.

1 травня в Києві провели велелюдний парад, на який вийшло понад 100 тисяч людей. Зранку 3 травня в Україні було госпіталізовано 911 пацієнтів з симптомами радіаційного ураження. Наступного дня – 1345. Київські лікарні були переповнені.



Парад в Києві 1 травня 1986 року / Фото опубліковані виданням "День"

Окупація ЧАЕС

Через 36 років після трагедії Москва створила нову загрозу. Загарбники вдерлись на українську територію та окупували Прип'ять й ЧАЕС.

З 5 ранку 24 лютого 2022 року Чорнобильська зона здригнулася від залпів агресора по прикордонних та митних пунктах пропуску. До 11 години росіяни окупували територію, а о 17 годині російські військові зайняли Іванківський район Київської області.



Міни та снаряди на АЕС / Фото "Вечірній Київ"

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС. В Енергоатомі зазначили, що Чорнобильська АЕС та всі ядерні об‘єкти зони відчуження залишились без електропостачання. Російські військові утримували в заручниках персонал станції та рили окопи в Рудому лісі, що вкрай небезпечно для них самих.

Вже 31 березня росіяни залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік Білорусі. З собою загарбники захопили комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. Тому слід зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу.



Чорнобильська катастрофа / Інфографіка 24 Каналу