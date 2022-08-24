росіяни не помітили камери туристичної організації "Чорнобиль Тур". Саме з її допомогою вдалося зафіксувати кількість ворожої техніки, яка перетнула кордон.

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Записи камер передавали розвідці

За кілька місяців до початку повномасштабної війни директор компанії "Чорнобиль Тур" Ярослав Ємельянченко встановив камеру, яка працює від батареї. Уранці 24 лютого ця камера стала єдиною працюючою в зоні ЧАЕС. Саме вона і зафіксувала просування ворожої техніки.

Протягом перших днів вторгнення, поки вистачало заряду батареї, компанія "Чорнобиль Тур" фіксувала дані про пересування російських військ та передавала їх українській розвідці.

Психологічно було важко. З одного боку, ми читали новини із заспокоєнням, що до Києва ніхто не заїде. При цьому ми продовжували підраховувати кількість російської військової техніки,

– розповів Ємельянченко.

Після того, як сигнал камери зник, з даними про російські війська допомагали мешканці сіл поблизу Зони відчуження, які ризикуючи своїм життям надавали інформацію про окупантів.

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Увечері 24 лютого, після боїв, росіяни зайшли на територію Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, які захищали станцію та персонал опинилися у полоні окупантів.

Водночас самі росіяни поводили себе не надто розумно – вони рили окопи в Рудому лісі, який буквально кишить радіацією та вивозили через білорусь речі з Чорнобиля, які також заражені.

31 березня окупанти остаточно покинули Чорнобильську АЕС, але забрали з собою полонених нацгвардійців. Про їхню долю зараз нічого невідомо, однак 3 квітня колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляла про те, що українських воїнів морять голодом.

Під час пресконференції після саміту Кримської платформи 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що про долю окупантів, які були на ЧАЕС, також мало що відомо, однак була інформація, що всі вони загинули.

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