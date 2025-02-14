У ніч проти 14 лютого окупанти запустили по Україні понад 130 дронів. Один із безпілотників із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, передає 24 Канал із посиланням на заяву президента.

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Дії Росії – загроза для усього світу

Володимир Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом зі США.

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові,

– наголосив президент.

За словами глави держави, пошкодження укриття є суттєвими. Наразі радіаційний фон не підвищувався. За ним постійно стежать.

Зеленський підкреслив, що Росія постійно атакує українську інфраструктуру, збільшує свою армію. "І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ", – заявив президент, закликавши союзників до об'єднаного тиску на агресора.

Нагадаємо, що Росія окупувала ЗАЕС. Вона постійно перебуває під обстрілами окупантів. Країна-агресор намагається викликати катастрофу. Нещодавно стало відомо, що ЗАЕС вкотре через дії росіян опинилася на межі блекауту.