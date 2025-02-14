Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний департамент США.

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Якими можуть бути етапи завершення війни в Україні

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни між Росією та Україною. Однак він визнав, що це буде важко, і процес буде поетапним. Держсекретар США припустив, що першим кроком стане припинення вогню.

Це не було погоджено, навіть не обговорювалося, але я просто говорю про це. А потім відкриття таких речей, як коридори для надання допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони атакували енергетичну інфраструктуру,

– заявив Рубіо.

Крім того, держсекретар вважає, що мирна угода не буде укладена без Дональда Трампа, адже президент США – єдина у світі людина, яка може організувати щось подібне.

"Але це мають бути глобальні зусилля. Це не тільки ми, це – не тільки Європа або НАТО. Я маю на увазі, що країни по всьому світу повинні будуть брати участь", – додав він.

Також Рубіо заявив, що Європа повинна буде надати міцні гарантії безпеки для України.

Це мають бути європейці, які мають бути готові активізуватися і зробити це, але є багато делікатних питань, про які потрібно поговорити: територіальні претензії, контроль над озброєнням, мовні й культурні питання, все це потрібно буде опрацювати,

– зазначив держсекретар.