Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный департамент США.

Смотрите также Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина

Какими могут быть этапы завершения войны в Украине

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны между Россией и Украиной. Однако он признал, что это будет трудно, и процесс будет поэтапным. Госсекретарь США предположил, что первым шагом станет прекращение огня.

Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом. А потом открытие таких вещей, как коридоры для оказания помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны атаковали энергетическую инфраструктуру,

– заявил Рубио.