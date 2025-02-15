Подбейте о безопасности, если вражеские "Шахеды" пролетают неподалеку от вас. Где сейчас существует угроза из-за движения российских дронов, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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21:50, 15 февраля Скоростные цели на Запорожье в направлении Днепропетровской области.

21:42, 15 февраля Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:41, 15 февраля БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской и Полтавской областей. Движутся западным и южным курсом.

БпЛА на Черниговщине. Курсом на западное направление.

21:14, 15 февраля БпЛА приближаются к границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад.

21:11, 15 февраля Угроза применения ударных БпЛА в Черниговской области.