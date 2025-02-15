Подбйте про безпеку, якщо ворожі "Шахеди" пролітають неподалік від вас. Де зараз існує загроза через рух російських дронів, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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21:50, 15 лютого Швидкісні цілі на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровської області.

21:42, 15 лютого Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:41, 15 лютого БпЛА наближаються з Сумської до межі Чернігівської та Полтавської областей. Рухаються західним та південним курсом.

БпЛА на Чернігівщині. Курсом на західний напрямок.

21:14, 15 лютого БпЛА наближаються до межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід.

21:11, 15 лютого Загроза застосування ударних БпЛА в Чернігівській області.