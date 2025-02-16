Увечері 15 лютого країна-агресорка розпочала традиційну дронову атаку на Україну. Уночі тривога дісталася і до Миколаївської області, передає 24 Канал.

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У Миколаєві гучно

Близько 00:34 на Миколаївщині залунала сирена. Повітряні сили попередили дрони перебувають на півночі Херсонщини і рухаються у напрямку на Миколаїв.

О 00:47 у Миколаєві пролунав вибух. О 00:54 військові наголосили про загрозу "Шахедів" для міста.

О 00:57 стало відомо про повторні вибухи у Миколаєві. Монітори повідомляють про кілька безпілотників у небі над містом.

Раніше вибухи чули у Київській області. Там сили ППО працювали по ворожих дронах.

Нагадаємо, що уночі 14 лютого окупанти здійснили цинічну атаку на ЧАЕС. Російський дрон з фугасною бойовою частиною врізався в укриття на Чорнобильській атомній електростанції.